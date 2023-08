Rote Karte für Rubiales

ichts konnte den spanischen Fußballboss Luis Rubiales bisher aus der Bahn werfen: Nicht die Vorwürfe von Manipulationen und Korruption, nicht das Kassieren von millionenschweren Kommissionen und auch nicht die Beschuldigung, mit Verbandsgeldern Orgien mit Prostituierten zu finanzieren.

Doch nun könnte er darüber stolpern, dass er der spanischen Fußballweltmeisterin Jennifer Hermoso einen Lippenkuss aufzwang — was die Torjägerin zu Recht als sexuelle Aggression empfand. Rubiales hätte es möglicherweise anfangs noch leicht gehabt, sich mit einer ehrlichen und demutsvollen Entschuldigung aus der Kussaffäre zu ziehen. Und mit einer Gelben Karte wegen unangemessenen Benehmens bei der WM–Siegerehrung davonzukommen.

Aber statt Asche auf sein kahlgeschorenes Haupt zu streuen, ging er zum Frontalangriff über. Er stritt jegliches Fehlverhalten ab und schob dreist die Schuld der Spielerin in die Schuhe. Vor allem diese Arroganz und Überheblichkeit des allmächtigen Fußballpräsidenten und Uefa–Vizechefs waren es dann, die zu einer breiten Protestwelle in Spanien führten.

Ähnlich wie nach Bekanntwerden von Sexskandalen im US–Filmgeschäft rollt nun eine Me–too–Welle durch Spanien. „Wie vielen Frauen ist nicht schon ein Rubiales über den Weg gelaufen?“, fragte die spanische Journalistin Irantzu Varela im Netzwerk X, vormals Twitter. „Das ist uns doch allen schon passiert. Mit unserem Chef, unserem Kunden, unserem Lehrer, unserem Freund oder mit Unbekannten ...“

Nicht nur in Spanien ist Macho–Gehabe immer noch weit verbreitet. Auch in Deutschland gehören männliche Überheblichkeit und Diskriminierung von Frauen leider bis heute zum Alltag. In Beruf, Gesellschaft und ebenfalls im Sport, wie sich in der Solidaritätserklärung des deutschen Frauen–Fußballnationalteams für Jennifer Hermoso spiegelt.

Spanien, das seit Jahren zu den Vorreitern Europas im Kampf für Gleichberechtigung und gegen sexuelle Gewalt zählt, zeigt der Welt gerade wieder einmal, was gegen derartige Misshandlungen hilft: Eine Rote Karte für Männer wie Luis Rubiales.