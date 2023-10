Papst Franziskus könnte für etwa sechs der insgesamt 23 Millionen deutsche Katholiken in fünf (Erz-)Diözesen schon bald neue Oberhirten ernennen: Priester, die seine Vorstellungen einer barmherzigen, zuhörenden, seelsorgerischen Kirche erfüllen, vor allem nah bei den Menschen. Denn in Bamberg, Paderborn und Osnabrück sind die (Erz-)Bischofssitze seit mehreren Monaten vakant, Anfang Dezember wird Bischof Gebhard Fürst (74) in Rottenburg in den Ruhestand treten. Schließlich ein Blick nach Köln: Der dortige Erzbischof, Kardinal Rainer Maria Woelki (67), hat sein Rücktrittsgesuch vor fast zwei Jahren eingereicht, der Papst hat aber noch nicht darüber entschieden.

Offen und strittig ist die Beteiligung der Gläubigen, im Kirchendeutsch Laien genannt, an den Bischofswahlen: Im Reformprozess der katholischen Kirchen in Deutschland, dem Synodalen Weg, war im Februar 2022 als erster konkreter Reformbeschluss ein Papier zur „Einbeziehung der Gläubigen in die Bestellung des Diözesanbischofs“ verabschiedet worden. Die Rede war von einem historischen Moment. Mittlerweile stellt sich heraus: Der Vatikan lehnt die Beteiligung von Laien ab. Im ersten Bistum, in dem das Kirchenvolk hätte mitbestimmen wollen und können, Paderborn, lief das neue Verfahren gut an ‐ doch dann stoppte der Vatikan den Prozess. Und zwar an genau der Stelle, wo es eben kirchenrechtlich problematisch wird.

In Bayern kann der Papst frei entscheiden

Der Blick auf die einzelnen (Erz-)Bistümer zeigt sehr unterschiedliche Ausgangslagen und Akteure. Vor allem für die Erzdiözese Bamberg könnte Franziskus schnell und ohne Rücksprache mit anderen Institutionen oder Gremien entscheiden. In der Franken-Metropole hatte der langjährige Erzbischof Ludwig Schick (74) bereits vor Erreichen der Altersgrenze für Bischöfe von 75 Jahren seinen Rücktritt eingereicht, den der Papst am 1. November 2022 angenommen hatte. In Bayern ist der Papst nur gehalten, sich bei der Ernennung an Vorschlagslisten aus bayerischen Diözesen zu orientieren. De facto ist er in seiner Entscheidung ‐ wie übrigens auf der ganzen Welt, außer in den meisten Diözesen Deutschlands ‐ fast völlig frei.

Rainer Maria Kardinal Wölki Erzbischof von Köln beim Eröffnungsgottesdienst zur Herbst-Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz in St. Bonifatius. (Foto: IMAGO )

Für Paderborn und Osnabrück hingegen gelten die Staatskirchenverträge des Heiligen Stuhls mit den betroffenen Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen und Hessen. Sie legen das Wahlrecht des jeweiligen Domkapitels, bestehend aus Priestern in führender Position des jeweiligen Bistums, fest. Es darf aus einer Dreierliste („Terna“) wählen, die der Vatikan zuschickt.

Ein Blick nach Westfalen: In Paderborn wähnte man sich an der Spitze der Reformbewegung und wollte die Beschlüsse des Synodalen Weges umsetzen. Im Juni 2022 hatte Erzbischof Hans-Josef Becker (75) bekannt gegeben, dass er den Papst um Entpflichtung von seinen Aufgaben gebeten habe, am 1. Oktober 2022 folgte die Bestätigung aus Rom. Das westfälische Bistum war das erste, in dem nach dem Synodalbeschluss der Bischofsstuhl vakant wurde.

„Nein“ zur Mitwirkung von Paderborner Laien aus Rom

Und so fiel Paderborn eine Vorreiterrolle zu ‐ aufmerksam beobachtet von den anderen Bistümern.14 Frauen und Männer erstellten im Herbst 2022 mit dem Domkapitel zusammen eine Vorschlagsliste geeigneter Personen für die Nachfolge von Becker. Im Frühjahr dieses Jahr kam mit der Post vom Vorsitzenden des Domkapitels, Dompropst Joachim Göbel, das „Aus“ an die Laien: „Um die Rechtmäßigkeit der Wahl zu wahren, haben wir daher keine Möglichkeit, Sie weiterhin am Verfahren der Bischofswahl zu beteiligen.“ Der Grund: Dem Domkapitel sei über den Botschafter des Papstes in Deutschland, Nuntius Nikola Eterovic, eine entsprechende „klare Antwort aus Rom“ übermittelt worden. Nach einer Prüfung sei nun entschieden, dass eine weitere Beteiligung von Personen über die Mitglieder des Domkapitels hinaus nicht möglich sei.

Erzbischof Dr. Nikola Eterovic, Botschafter des Vatikans. (Foto: IMAGO/Bernd Elmenthaler )

Der Hintergrund für das „Nein“ aus Rom, wenn es um die eigentliche Bischofswahl geht: Das sogenannte „Päpstliche Geheimnis“ könnte angetastet werden. Das sieht vor, dass sowohl über die römische Dreierliste und den Wahlverlauf von allen Beteiligten Stillschweigen zu bewahren ist: zum Schutz der Persönlichkeitsrechte. Es müsste nun durch den Vatikan höchst formell auch auf die beteiligten Laien ausgeweitet werden.

Damit bleiben in Paderborn wie auch in Osnabrück, wo Papst Franziskus am 25. März dieses Jahres Bischof Franz-Josef Bode entpflichtet hat, Laien beim zweiten und entscheidenden Schritt ‐ der eigentlichen Bischofswahl ‐ außen vor. Denn die bloße Mitwirkung an einer unverbindlichen Vorschlagsliste, die dann über den Nuntius ‐ zusammen mit anderen Vorschlägen ‐ nach Rom geht, ist das eine. Das andere ist jedoch eine echte Beteiligung mit Stimmrecht an der Wahl des künftigen Bischofs aus der in Rom erstellten Dreierliste: dies ist nicht in Sicht.

Kirchenrechtler ziehen Vergleiche mit Österreich

Beides halten viele Kirchenrechtler für unwahrscheinlich. Norbert Lüdecke, bis 2022 Inhaber des Lehrstuhls für Kirchenrecht an der Universität Bonn, verweist auf ganz ähnliche Bestrebungen zur Reform der Bischofswahl in Österreich in den 1990er-Jahren. Diese habe Rom damals für rechtswidrig erklärt. Anhaltspunkte für eine Änderung dieser Haltung gebe es nicht. „Der Heilige Stuhl will nicht mit Gruppenvoten konfrontiert werden ‐ und schon gar nicht mit Voten von Laiengremien.“

Im württembergischen Bistum Rottenburg-Stuttgart beobachtet der Diözesanrat die Entwicklungen in Osnabrück und Paderborn sehr aufmerksam. Johannes Warmbrunn, der gewählte Sprecher des Gremiums, das die 1,6 Millionen Gläubigen vertritt, setzt auf Diplomatie, um ab Anfang Dezember bei der Auswahl für den Nachfolger von Bischof Gebhard Fürst mitzuwirken. „Wir tragen den Beschluss des Synodalen Weges mit“, sagt Warmbrunn im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“, „eine Direktwahl mit Vertretern des Diözesanrates allerdings wird es wohl nicht geben.“

Badisches Konkordat gilt fürs Bistum Rottenburg-Stuttgart

Warmbrunn kennt das 1932 geschlossene Badische Konkordat, das für Rottenburg-Stuttgart gilt, sehr genau. Auch dieser Vertrag sieht vor, dass das Domkapitel dem Heiligen Stuhl eine Liste „geeigneter Kandidaten“ einreicht. Die Kandidatenliste des Domkapitels muss der Vatikan „würdigen“. Übersetzt heißt das, dass sich der Vatikan an den Vorschlägen orientieren oder sie schlicht ignorieren kann. Am Ende muss Rom ‐ wie auch in Osnabrück und Paderborn ‐ eine Liste ans Domkapitel schicken, auf der drei Namen stehen. Von den Kandidaten muss mindestens einer aus Württemberg stammen oder dort einmal länger gearbeitet haben.

„Schon bei den bisherigen Bischofswahlen war der damalige Diözesanrat indirekt beteiligt, die damaligen Domkapitel haben die Voten gewürdigt“, berichtet Warmbrunn, „so ganz schlecht sind wir mit den Bischöfen nicht gefahren.“ Gemeint sind Kardinal Walter Kasper, Bischof von 1989 bis 1999 und Gebhard Fürst, der das württembergische Bistum seit dem Jahr 2000 leitet.

Beim anstehenden Verfahren werde sich der Diözesanrat über das erwünschte Bischofsprofil verständigen und das Ergebnis dem Domkapitel vorlegen. Warmbrunn: „Wir haben bereits Signale aus dem Domkapitel erhalten, dass unser Votum gewürdigt werden wird.“

Langes Warten

Bleibt die Zeitfrage: Bis ein neuer Bischof eingesetzt wird, dauert es üblicherweise mehrere Monate, manchmal auch über ein Jahr, sodass in Württemberg frühestens nach den Sommerferien 2024 ein neuer Bischof begrüßt werden dürfte.

Zusätzlich wird in Deutschland der Pool geeigneter Bischofskandidaten ohnehin kleiner. Zum einen gibt es weniger Priester, von denen wiederum nicht alle für die Aufgabe geeignet sind. Zum anderen zehren Missbrauchskrise und zunehmende Spannungen in der Kirche an den Kräften der Amtsinhaber, drohen manchen zu überfordern. Weltweit sage heutzutage fast ein Drittel der angefragten Kandidaten ab, räumte der langjährige Chef der vatikanischen Bischofsbehörde, Kardinal Marc Ouellet, vor ein paar Jahren schon ein.

Georg Gänswein als Kandidat für einen Bischofsstuhl?

Wenn es um Kandidaten geht, fällt auch immer wieder ein prominenter Name: Georg Gänswein, langjähriger Privatsekretär des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. und derzeit als Buchautor unterwegs („Nichts als die Wahrheit“). Gänswein braucht einen neuen Job ‐ im Erzbistum Freiburg, wohin er zurückkehren musste, gibt es keine passende Aufgabe. Und da er Erzbischof ist, muss für ihn eine adäquate Stelle gefunden werden: Theoretisch böten sich die Erzbistümer Bamberg und Paderborn ab. Sollte es soweit kommen, dürften gerade reformorientierte Kräfte wohl wenig erfreut reagieren. Gänswein gilt als konservativ und sieht durch den Synodalen Weg die Einheit der Kirche in Gefahr.

Muss am Ende die Bischöfe nach der Wahl durch die Domkapitel ernennen: Papst Franziskus. (Foto: IMAGO/ZUMA Wire )

Schwierig einzuschätzen ist die Rolle des Päpstlichen Nuntius in Deutschland, Nikola Eterovic. Das Verhältnis zwischen ihm und etlichen deutschen Bischöfen gilt als schwierig. Als Nuntius obliegt es ihm auch, Informationen über Personalvorschläge zu sammeln und an die Kurie zu geben. Damit kann er sowohl die Dauer von Ernennungsverfahren beeinflussen wie auch die Bewertung von Kandidaten.

Schließlich kommen mögliche strategische Überlegungen im Vatikan hinzu. Ouellets Nachfolger, dem smarten US-Amerikaner Robert Prevost, ist nicht entgangen, dass er mit der Nachbesetzung der Bischofsstühle in Deutschland die Chance hat, der gesamten Deutschen Bischofskonferenz, die in Rom zuletzt als zerstritten und kraftlos galt, neuen Schwung zu geben. Drei oder vier gute Einwechslungen könnten das Team beleben, so die Überlegung ‐ sofern man denn die geeigneten Kandidaten findet. Es kann also noch dauern.