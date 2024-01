Roderich Kiesewetter, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Aalen-Heidenheim, fordert von der Bundesregierung einen Strategiewechsel bei der Unterstützung der Ukraine. „Anstatt die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen, müssten wir ihr so rasch und so viel wie möglich helfen“, sagt der Oberst a. D. im Interview. Dazu gehöre auch die Lieferung von Taurus-Raketen. Die Unionsfraktion stehe geschlossen hinter dieser Forderung, sagte Kiesewetter (Foto: Turad) mit Blick auf die am Freitag beginnende CDU-Klausur.

Herr Kiesewetter, in der Ukraine hat das Jahr mit massiven russischen Angriffen begonnen. Waren das die Vorzeichen, wie es 2024 weitergehen könnte?

Bei den russischen Angriffen auf die Ukraine spielen mehrere Faktoren eine Rolle: zum einen der Haushaltsstreit in den USA, zum anderen die innenpolitischen Auseinandersetzungen in Zentraleuropa - beispielsweise in Deutschland, wo wie in den USA ebenfalls um Haushaltsfragen gestritten wird, oder in Frankreich. Genau diese Verwerfungen, diese Schwäche des Westens nutzt der russische Präsident Putin für sich. Er demonstriert, dass ihm nichts am Existenzrecht der Ukraine liegt und die Zivilbevölkerung dort keine Zukunft hat.

Dass Putin diese Auffassung vertritt, ist nicht wirklich neu. Warum hat er die Angriffe intensiviert?

Putin verfolgt das Ziel, bis zu den Europawahlen die Ukraine für möglichst viele Menschen unbewohnbar zu machen. Das soll zu Verunsicherung in den Staaten der EU und zu einem Aufschwung rechtspopulistischer Parteien führen. Russland setzt auf eine Doppelstrategie: Der Ukraine soll vor Augen geführt werden, dass der Westen sie weitestgehend im Stich lässt. Gleichzeitig schwächt Putin die mit der Ukraine verbündeten Regierungen, indem er sie mittels Migration unter Druck setzt. Dass seine Rechnung aufgehen könnte, zeigen die Umfragewerte für Populisten wie die AfD und neuerdings auch für das „Bündnis Sahra Wagenknecht“.

Die Bevölkerung ist gespalten mit Blick auf die Ukraine. In einer aktuellen Umfrage sprachen sich 21 Prozent der Befragten für mehr Waffenlieferungen aus, 36 Prozent geht die Unterstützung der Ukraine mit Waffen zu weit, 35 Prozent halten sie für angemessen. Werden solche Stimmungsbilder in Moskau registriert?

Ich will es positiv formulieren: Obwohl von unserem Bundeskanzler kaum Orientierung und keine klare Positionierung pro Ukraine kommt, sind noch immer deutlich mehr als 50 Prozent der Bevölkerung der Meinung, dass man die Ukraine angemessen oder zu wenig unterstützt. Aber es stimmt: Die Zahl der Unterstützer nimmt schleichend ab - und das wird in Russland durchaus registriert. Der Bundeskanzler müsste dringend erklären, warum die Ukraine weiter Hilfe braucht. Aber von ihm kommt nichts. Und Außenministerin Annalena Baerbock und Verteidigungsminister Boris Pistorius dringen nicht durch, weil auch über sie der Mantel der Stille des Kanzleramtes gelegt wird.

Sie werben seit Kriegsbeginn dafür, die Ukraine besser militärisch zu unterstützen. Aktuell geht es auch um die Lieferung von Taurus-Raketen. Warum sind die für die Ukraine so wichtig?

Mit dem Taurus-System könnten russische Versorgungslinien, die auf ukrainischem Boden weiter im Aufbau sind, zerstört werden. Das wäre sowohl militärisch als auch politisch ein wichtiges Signal an Putin. Doch die Bundesregierung sendet dieses Zeichen nicht. Für Putin ist das eine Ermutigung, weiter vorzugehen. Er sieht, dass das Schlüsselland in Europa die Mittel hätte, ihn aufzuhalten, diese jedoch zurückhält. Das ist nicht nur unterlassene Hilfeleistung für die Ukraine, das ist sogar eine Stärkung Russlands.

Der Bundeskanzler hat selbst Anfang der Woche an andere Staaten appelliert, die Hilfe für die Ukraine auszuweiten. Deutschland ist nach den USA der stärkste Unterstützer des Landes. Ist Ihre Kritik also nicht überzogen?

Die Behauptung, dass Deutschland der zweitstärkste Unterstützer der Ukraine sei, ist falsch und unredlich. Denn die Bundesregierung rechnet in ihre Kalkulation auch ihre Ankündigungen rein. Bislang wurden Rüstungsgüter im Umfang von rund vier Milliarden Euro geliefert und weitere acht Milliarden angekündigt. Die Lage ist aber noch dramatischer. Zwei Drittel des angeblich so großen Unterstützungspakets wird für das Bürgergeld für ukrainische Flüchtlinge ausgegeben. In konkreten Zahlen heißt das: Von den rund 23 Milliarden Euro, die Deutschland bislang geleistet hat, entfallen circa vier Milliarden auf militärische Hilfe, viereinhalb Milliarden auf zivile Hilfe und knapp 15 Milliarden Euro auf das Bürgergeld.

Wie erklären Sie die deutsche Haltung? Erkennen Sie darin eine Strategie? Oder will die Regierung mehr tun, kann aber nicht?

Ich antworte mit einem Beispiel: Stellen Sie sich einen hochinfektiösen Patienten vor, der dringend Antibiotika bräuchte. Das ist in diesem Fall die Ukraine. Alle wissen, es gibt Antibiotika, die helfen, doch statt dieser Medikamente bekommt das Land Traubenzucker und ein Schild mit dem Aufdruck „Irgendwann EU-Mitglied“. So wird das Sterben dieses Landes verlängert und gleichzeitig ignoriert, dass auch andere Staaten dieses Schicksal ereilen könnte. Länder wie Taiwan, der Irak oder Südkorea stehen vor einer ungeheuren Bedrohung, weil China, Russland, Iran und Nordkorea (CRINK) in einer unheiligen Allianz verbunden sind und gleichzeitig eine sehr effektive Lastenteilung betreiben. Die Chinesen verkaufen Chips an Russland und bekommen dafür günstig Energie und Bodenschätze. Iran liefert Drohnen und erhält im Gegenzug Rückendeckung bei der Unterstützung von Hisbollah und Hamas. Um die Ausweitung dieser Infektion zu verhindern, bräuchte es einen Strategiewechsel. Anstatt die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen, müssten wir ihr so rasch und so viel wie möglich helfen. Wenn nicht, tragen wir dazu bei, dass sich das Recht des Stärkeren und nicht die Stärke des Rechts durchsetzt.

Die CDU-Bundestagsfraktion kommt heute zur Klausur in Heidelberg zusammen. Wird die Ukraine in Anbetracht der vielen innenpolitischen Streitthemen überhaupt eine Rolle spielen?

Ja sicher. In der Unionsfraktion haben wir uns eindeutig pro Lieferung des Taurus-Systems und weiterer Unterstützungsleistungen an die Ukraine positioniert. Zwei entsprechende Anträge von Florian Hahn, Norbert Röttgen und mir wurden einstimmig verabschiedet. Dass der sächsische Ministerpräsidenten Michael Kretschmer fordert, der Ukraine keine Waffen mehr zu liefern, ist eine Einzelmeinung in der Union. Das müssen wir auch bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg deutlich und ohne Scheu sagen: Wenn die Ukraine zerfällt, müssen wir viel mehr investieren, als es jetzt nötig wäre, um die Ukraine zu befähigen, ihr gesamtes Territorium zu befreien.

Was müsste in der Ukraine passieren, damit Sie sich pro Friedensverhandlungen positionieren?

Ich war schon immer für Friedensverhandlungen. Doch Friedensverhandlungen bedeuten nicht, wie es Populisten fordern, dass das angegriffene Land dazu gezwungen wird, über Gebietsaufgaben zu verhandeln. Die Ukraine müsste erst einmal in eine vernünftige Verhandlungsposition gebracht werden. Dazu braucht es - ich wiederhole mich - auch Taurus-Raketen, um die russischen Truppen zur Aufgabe zu zwingen. Mit seiner Verweigerungshaltung, die er gegen circa 500 Abgeordnete im Bundestag durchsetzt, verhindert Scholz diese Verhandlungen auf Augenhöhe.

Im März stellt sich Putin erneut zur Wahl, im November entscheiden die US-Bürger über einen neuen Präsidenten. Welchen Einfluss haben diese Ereignisse auf den Krieg in der Ukraine?

Putin wird nach seiner Wiederwahl in die breite Mobilisierung gehen und extrem eskalieren. Mit Blick auf die USA müssen wir uns als Europäer selbst in die Pflicht nehmen und alles versuchen, um einen Wahlsieg des Isolationisten Donald Trump zu verhindern. Es braucht ein klares Signal, dass wir bereit sind, für die Ukraine mehr Unterstützung zu leisten, um die Lasten gerechter zu verteilen. Derzeit kommen die USA für zwei Drittel der militärischen und für mehr als die Hälfte der zivilen Hilfe auf. Auch deshalb wäre ein Bundeskanzler mit Führungsqualitäten gefragt. Scholz müsste zusammen mit Briten, Franzosen und Polen eine europäische Initiative starten, die den Amerikanern zeigt, dass wir verstanden haben, dass der Ukraine-Krieg unser Krieg ist.