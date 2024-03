RKI-Files: „Keine fachliche Grundlage zur Empfehlung der FFP2- Maske“

Keine andere Maßnahme steht so sehr für die Corona-Zeit wie die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Und doch erfüllte diese Maßnahme ihren vermeintlichen und von der Politik oft als Fakt erklärten Zweck – einen erhöhten Schutz gegen die Verbreitung des Corona-Virus – nicht. Was klingt wie die Aussage von Corona-Leugnern, steht in Wahrheit in den jetzt freigeklagten RKI-Protokolle: „Keine fachliche Grundlage zur Empfehlung FFP2-Maske für die Bevölkerung vorhanden.“

An anderer Stelle heißt es in den lange unter Verschluss gehaltenen Dokumenten, die jetzt von dem Journalisten Paul Schreyer freigeklagt und veröffentlicht wurden: „Die Anwendung von FFP-Masken in der allgemeinen Bevölkerung wird nicht empfohlen.“

Und diese Einschätzung wurde von den RKI-Experten auch in der Folgezeit nicht revidiert, wie der Blick in die Protokolle (liegen schwaebische.de vor) zeigt. Mehrfach wird sogar betont, dass FFP2-Masken für den Großteil der Bevölkerung nicht geeignet seien und sogar schädlich sein können.

So beurteilte das Robert Koch-Institut die FFP2-Maske

„Die Anwendung von FFP Masken in der allgemeinen Bevölkerung wird nicht empfohlen.“ (29.07.2020)

„Stellungnahme zu FFP2-Masken in Allgemeinbevölkerung: Anwendung von FFP2-Masken setzt Schulung voraus, da komplexer in der Anwendung als MNS (Mund-Nasen-Schutz), selbst mit Schulung viel Fehlanwendung u.a. bei med. Personal, Maske muss individuell angepasst werden.“ (23.10.2020)

„FFP2-Masken sind eine Maßnahme des Arbeitsschutzes/ Wenn Personen nicht geschult/qualifiziertes Personal sind, haben FFP2 Masken bei nicht korrekter Anpassung und Benutzung keinen Mehrwert.“ (30.10.2020)

„Nutzung von FFP2-Masken sollten auf keinen Fall dazu führen, dass andere Maßnahmen (Abstand, Lüftung) vernachlässigt oder außer Kraft gesetzt werden.“ (30.10.2020)

„Es gibt keine Evidenz für die Nutzung von FFP2-Masken außerhalb des Arbeitsschutzes, dies könnte auch für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.“ (30.10.2020)

„Bisherige Studien zur Wirksamkeit von FFP2-Masken sind daran gescheitert, dass Masken nicht oder nicht korrekt getragen wurden, ihr Nutzen sollte auf Arbeitsschutz von Personen die mit infektiösen Patienten arbeiten begrenzt bleiben.“ (30.10.2020)

„Falls Fragen zu FFP2-Masken für Risikogruppen kommen: diese können den Risikogruppen nicht auf Dauer zugemutet werden. Sind nur für die unmittelbare, medizinische Arbeit vor Ort und für einen begrenzten Zeitraum gedacht (nach 75 Minuten Tragen sollte eine 30-minütige Pause eingelegt werden).“ (02.11.2020)

„FG14 erhält aktuell viele Anfragen zu Nebenwirkungen FG 14 von Masken. Sind dem Krisenstab Studien bei der Allgemeinbevölkerung zu dem Thema bekannt? Falls bekannt, bitte die Literatur dazu an FG14 weiterleiten.“ (09.11.2020)

„Überprüfung Maskenempfehlung (Bayern Pflicht FFP2-Masken im ÖPNV & Einzelhandel): Es gibt keine Änderung der bereits bekannten Evidenz zum Tragen von FF2 in der Allgemeinbevölkerung. Die Passform/der Dichtsitz um eine Eindämmung zirkulierender respiratorische Erreger zu gewährleisten muss sichergestellt werden. Bei nicht korrekter Anwendung ist ein Eigenschutz, der über einen Effekt eines korrekt getragenen MNS hinausgeht nicht vorhanden.“ (15.01.2021)

„Internationale Empfehlungen sehen das Tragen von FFP2 in der Allgemeinbevölkerung nicht vor bzw. sprechen sich explizit dagegen aus. WHO: Überarbeitung der Empfehlung z.Zt. nicht vorgesehen.“ (15.01.2021)

„Das Tragen von FFP2 benötigt eine arbeitsmedizinische Einschätzung (gesundheitsmedizinische Risikoprüfung) und kann mit Risiken (Dermatosen etc) einhergehen.“ (Anm. d. Red.: Dermatosen sind Hauterkrankungen, die nicht durch infektiöse Erreger wie Bakterien oder Viren ausgelöst werden, sondern durch eine Fehlsteuerung des Immunsystems Entzündungsvorgänge in der Haut verursachen.) (15.01.2021)

„Das RKI empfiehlt weiterhin FFP2 prioritär für medizinisches Personal. Keine explizite Empfehlung/ Verbot für das Tragen in anderen Bevölkerungsgruppen.“ (15.01.2021)

„Keine fachliche Grundlage zur Empfehlung FFP2-Maske für die Bevölkerung vorhanden, daher Warnung vor unerwünschten Nebenwirkungen hinzufügen.“ (18.01.2021)

FFP2-Maskenpflicht beim Einkaufen, in Schulen, im Freien

Doch Bund und Länder ignorierten die Einschätzungen der RKI-Experten, die FFP2-Maske wurde zum täglichen und vorgeschriebenen Begleiter für Millionen von Menschen. Die Polizei setzte die Pflicht durch, bei Nichttragen der Masken wurden Strafen verhängt. Ärzte, die Masken-Atteste ausstellten, wurden zum Teil noch Jahre später verfolgt.

Die FFP2-Maskenpflicht wurde in der Corona-Zeit immer wieder angepasst, galt zwischenzeitlich etwa beim Einkaufen, in Museen, Zoo, Aquarium, Büchereien, Bibliotheken, beim Frisör oder auch in Bordellen. Zeitweise galt die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske sogar in Schulen und im Freien.

In diesem Zusammenhang wurden im Juni 2021 dann eigene FFP-Masken für Kinder gefordert. „Die Bundesregierung will jetzt auch FFP2-Masken für Kinder einführen“, schrieb etwa der Tagesspiegel. Die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Tabea Rößner, habe es als „Armutszeugnis“ bezeichnet, dass „nach 16 Monaten Corona noch immer keine spezifischen FFP2-Masken für Kinder auf dem Markt verfügbar sind“.

Spiegel forderte: „Deutschland braucht die FFP2-Maskenpflicht“

Und als im Infektionschutzgesetz vom 1. Oktober 2022 eine bundesweite FFP2-Maskenpflicht im Personenfernverkehr festgelegt wurde, begründete Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach das so: „Wenn wir Masken tragen, müssen sie auch wirken.“ Es sei „wissenschaftlich erwiesen“, dass gegen die hoch ansteckende Omikron-Variante „nur eine FFP2-Maske wirksam“ sei.

Beiträge in vielen Medien in Deutschland unterstützten die Einführung der FFP2-Maskenpflicht vehement, teils sogar in vorauseilendem Gehorsam. So titelte etwa der Spiegel am 13. Januar 2021: „Deutschland braucht die FFP2-Maskenpflicht.“ Im Text hieß es: „Es wird höchste Zeit, dass wir alle in Risikosituationen die dafür geschaffenen Masken tragen – FFP2-Masken ohne Ventil. (...) Ob im Flugzeug, beim Einkaufen oder auf dem Amt: Eine deutschlandweite FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen mit vielen Menschen wäre höchst sinnvoll.“

Gegen die Expertise des Robert Koch-Institutes

Auf welcher wissenschaftlichen Grundlage all das geschah - man weiß es nicht. Nach der Veröffentlichung der durch den Journalisten Paul Schreyer freigeklagten RKI-Protokolle ist aber zumindest eines klar: Es waren nicht die Experten des Robert Koch-Instituts, die die FFP2-Maske für Monate und Jahre in die Gesichter von Millionen Männern, Frauen und Kindern befahl. Es war die Politik - die auch hier klar gegen den Rat und die Expertise des RKI handelte.

Schwaebische.de hat in den vergangenen Tagen damit begonnen, die rund 2500 Seiten der von Multipolar freigeklagten RKI-Files sorgfältig zu lesen, Zusammenhänge herzustellen und relevante Details näher zu beleuchten. In den kommenden Tagen und Wochen werden wir über die Ergebnisse und Inhalte zu Themengebieten wie etwa Maskenpflicht, Impfungen, Ausgangssperren und die auch beim RKI intern geführte Diskussion über den richtigen Umgang mit Kindern und Jugendlichen in der Corona-Zeit ausführlich berichten.

Alle RKI-Files im Original zum Download finden Sie hier.