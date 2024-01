In der ZDF-Talkshow Markus Lanz war am Dienstagabend Ricarda Lang zu Gast. Lang ist Bundesvorsitzende der Grünen. Es ging um die Probleme der Ampel-Koalition, um fehlende Wohnungen, um Millionen-Ausgaben von Steuergeldern der Ampelregierung für Projekte im Ausland wie etwa die "Förderung positiver Maskulinität in Ruanda" oder auch "ökofeministische Entwicklungsalternativen in Südafrika".

Lang antwortete, dies seien "Dinge, von denen wir sehr konkret profitieren". Eine genauere Erklärung lieferte Lang nicht. Bei einer anderen Frage hingegen sagte die Bundesvorsitzende der Grünen ganz offen, dass sie die Antwort nicht wisse. Lanz wollte wissen, wieviel Geld ein deutscher Rentner durchschnittlich erhält.

Lanz: "Ich würde gerne nochmal fragen: Wissen Sie ungefähr, wie hoch ist die Durchschnittsrente in Deutschland?“

Lang : "Durchschnittsrente kenne ich tatsächlich nicht."

Lanz: "Haben Sie eine Idee? Ungefähr?"

Lang: "Nee, tatsächlich keine konkrete."

Lanz: "Ungefähr?"

Lang: "Ich würde davon ausgehen, dass wir ungefähr bei 2000 Euro liegen..."

Lanz: "1543 Euro."

Lang: "Das ist nochmal ein Stück weniger."

Lanz: "Nach 45 Jahren Arbeit. Ist das gerecht?"

Lang: "Nein."

Wie viel Geld verdient Ricarda Lang?

In den sozialen Medien wird nun darüber diskutiert, weshalb Ricarda Lang die Frage nicht beantworten konnte und wie viel Geld die Bundesvorsitzende der Grünen verdient. Dazu heißt es auf der Homepage der Politikerin:

"Seit dem 01. Juli 2022 beträgt die Abgeordnetenentschädigung 10.323,29 Euro monatlich (brutto) und ist voll zu versteuern. Zahlungen wie ein 13. Gehalt, Weihnachts- oder Urlaubsgeld erhalte ich nicht."

"Neben der Abgeordnetenentschädigung erhalte ich zudem für Aufwendungen einen pauschalen steuerfreien Kostenersatz in Höhe von monatlich 4.583,39 Euro um die meisten arbeitsbedingten Kosten zur Ausübung des Mandats abzudecken."

"Zur Ausübung meines Mandats erhalte ich zudem Geld- und Sachleistungen, die dazu bestimmt und geeignet sind, mich bei meiner parlamentarischen Arbeit zu unterstützen."

"Zusätzlich steht mir jährlich ein Betrag von höchstens 12.000,00 Euro zur Verfügung. Diese Summe wird nicht in bar ausgezahlt. Davon zahle ich vor allem Büromaterial, Geräte wie Laptops mit Zubehör, Schreibgeräte, Briefpapier, die IT-Ausstattung meines Wahlkreisbüros, Mobiltelefone sowie Mobilfunk- und Festnetzverträge."

"Als Mitglied des Bundestages bekomme ich eine Netzkarte 1. Klasse der Deutschen Bahn."

" "Neben der Abgeordnetenentschädigung und der Kostenpauschale habe ich keine weiteren Einkünfte."