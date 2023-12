Rettungsdienste in Israel im humanitären Dauereinsatz

Annette Schavan, die frühere Bildungsministerin und Botschafterin im Vatikan, der frühere Ulmer Oberbürgermeister Ivo Gönner und der ehemalige Präsident der Industrie- und Handelskammer Ulm, Peter Kulitz, rufen zu Spenden für die Rettungsdienste in Israel auf. Die Einsatzkräfte kümmern sich im Krieg um alle Menschen ohne Unterschied und werden - wie in Deutschland das Rote Kreuz - von der Zivilgesellschaft finanziert. Der Ulmer Rabbiner Shneur Trebnik, der ausgebildeter Rettungssanitäter ist, wird demnächst nach Israel reisen und die Spendengelder auf direktem Weg an die Organisationen vor Ort leiten. „Helfen bringt Freude“, die Weihnachtsaktion der „Schwäbischen Zeitung“, unterstützt diesen Aufruf und bittet um Spenden.

„Alle roten Lampen müssen aufleuchten!“

„Es elektrisiert mich, wenn ich sehe, wie weltweit der Judenhass von Tag zu Tag wächst. Da kann man doch nicht still bleiben.“ Mit diesen Worten im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“ beschreibt Annette Schavan, die seit einigen Jahren in Ulm lebt, ihre beunruhigenden Wahrnehmungen der Stimmungslage nach dem brutalen Terrorangriff der Hamas auf Israel und den dadurch entfachten Krieg: „Die Hamas hat ein Pogrom angerichtet und will das Judentum ausrotten. Die Brutalität, mit der Menschen ermordet wurden, übersteigt unsere Vorstellungen“, so Schavan weiter: „In Deutschland müssen alle roten Lampen aufleuchten!“

Israel brauche jetzt kein „Ja, aber …“! Die ehemalige Topdiplomatin sagt: „Palästinenser und Hamas sind nicht identisch. Die Palästinenser werden von der Hamas als Schutzschilde missbraucht. Terrorzentren wurden unter Krankenhäusern und Schulen eingerichtet. Ihre Bitte: „Jetzt ist die Stunde der Solidarität mit Israel und mit Jüdinnen und Juden weltweit.“