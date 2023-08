Konflikte

Reporter ohne Grenzen: Taliban nehmen neun Journalisten fest

Kabul / Lesedauer: 1 min

Taliban-Kämpfer patrouillieren im afghanischen Kandahar. (Foto: Abdul Khaliq/AP/dpa )

Seit ihrer Rückkehr an die Macht haben die Taliban die Pressefreiheit in Afghanistan stark eingeschränkt. Hunderte sind vor dem Regime geflohen. Wer geblieben ist, lebt in Unsicherheit.

Veröffentlicht: 16.08.2023, 17:12 Von: Deutsche Presse-Agentur