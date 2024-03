Mit dem neuerlichen Rentenpaket stabilisiert die Bundesregierung die Rentenfinanzen. Der Ansatz könnte klappen. Sicher sind langfristige Prognosen zur künftigen Entwicklung der Rentenfinanzen naturgemäß nie. Doch das System hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als flexibel genug erwiesen, auch großen Herausforderungen zu begegnen.

Immer wieder mal wurde der Untergang der gesetzlichen Rente vorhergesagt. So sollten die Beiträge dazu schon heute bei über 25 Prozent des Lohnes liegen. Eingetreten ist diese düstere Prognose nicht. Denn es gibt Stellschrauben, die dies verhinderten, zum Beispiel die Anhebung des Rentenalters auf 67 Jahre und ein sinkendes Rentenniveau.

Zukünftig müssen allerdings andere Stellschrauben bewegt werden, weil an den bisherigen nicht mehr weiter gedreht werden kann oder sollte, die finanziellen Lasten der Alterssicherung aber weiter wachsen. Zwei wichtige Änderungen hat die Ampel jetzt angestoßen. Mit der Haltelinie beim Rentenniveau wird auch für künftige Rentner ein Mindestniveau späterer Zahlungen festgeschrieben. Und das Generationenkapital hilft, den dafür notwendigen Anstieg der Beitragssätze zu dämpfen.

Das wird nicht reichen. Es fehlen immer noch wichtige strukturelle Veränderungen im System. Eine noch ungelöste Aufgabe ist die Einbeziehung der Selbstständigen in die gesetzliche Rente. Das könnte vor allem dazu beitragen, dass die Armutsgefährdung vieler Selbstständiger im Alter gemindert wird. Denn die Betreiber von kleinen Geschäften, Handwerksbetrieben oder dem Kiosk an der Ecke legen oft nicht genug für spätere Zeiten zurück.

Eine zweite Baustelle ist die längst überfällige Reform der geförderten privaten Altersvorsorge, der Riester-Rente. Die Bundesregierung will in diesem Jahr attraktivere Möglichkeiten zur Zusatzvorsorge schaffen. Vor allem aber muss in Deutschland erfolgreich gearbeitet werden, damit die Renten finanzierbar bleiben. Zuwanderung wird nur dazu beitragen, wenn Deutschland als Arbeitsmarkt attraktiv bleibt. Denn ein hohes Maß an Beschäftigung ist der Schlüssel zu einem stabilen Rentensystem.