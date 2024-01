Regierung will bei natürlichem Klimaschutz sparen

Umwelt

Regierung will bei natürlichem Klimaschutz sparen

Berlin / Lesedauer: 1 min

Blick auf das Hochwasser der Elbe in Dresden: Der Pegelstand der Elbe beträgt momentan 5,58 Meter. (Foto: Robert Michael/dpa )

Trotz der anhaltenden Hochwassergefahr in Deutschland will die Bundesregierung beim Klimaschutz sparen, um die Milliardenlöcher im Bundeshaushalt zu stopfen. Was bedeutet das?

Veröffentlicht: 05.01.2024, 17:36 Von: Deutsche Presse-Agentur