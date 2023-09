Razzien im ganzen Land

Razzia gegen Rechtsextremisten – Faeser verbietet „Artgemeinschaft“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat eine rechtsextremistische Vereinigung verboten. (Foto: Hannes P. Albert/dpa )

Nancy Faeser hat die rechtsextremistische Vereinigung „Die Artgemeinschaft“ verboten. Es gab am Mittwoch eine Razzia in zwölf Bundesländern. Was macht die Gruppe so gefährlich?

Veröffentlicht: 27.09.2023, 07:42 Von: Deutsche Presse-Agentur