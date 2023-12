Die letzte Fahrt an die Front war die schlimmste, sagt Ihor Zhaloba. Er musste mit seinen Kameraden vier Soldaten abholen, ein Drohnen-Team wie sein eigenes. Und das einen Tag vor dem Ende seines Einsatzes.

„Das hätte meine letzte Reise sein können“, erinnert sich der Ukrainer an jenen Tag Mitte September. „Dieses Bewusstsein, dass Du morgen schon in Ruhe leben kannst, oder aber Du wirst vorher noch verletzt oder getötet, das war schlimm.“ Zum ersten Mal in seiner Zeit als Soldat habe er gebetet.

Ihor Zhaloba, 59 Jahre, im Zivilleben Historiker und Inhaber eines Lehrstuhls für internationale Beziehungen, in der ukrainischen Realität des Jahres 2023 Mitglied der Territorialverteidigung, hat überlebt.

Zweieinhalb Monate, von Juli bis Mitte September, diente der Professor in Robotyne, an einem der am stärksten umkämpften Frontabschnitte des Krieges in der Ukraine. Im Zuge ihrer groß angelegten Gegenoffensive versuchten die Ukrainer hier seit dem Sommer, die Linien der russischen Besatzer zu durchbrechen. Weit gekommen sind sie nicht.

Reise von der Armee genehmigt

Jetzt ist es Anfang Dezember, und Zhaloba sitzt bei Kaffee und Butterbrezeln in einem Konferenzraum der „Schwäbischen Zeitung“ in Ravensburg. Wenige Stunden zuvor ist sein Flugzeug aus Rumänien in Memmingen gelandet. Die ukrainische Armee hat die Reise ihres Soldaten nach Deutschland genehmigt, damit er von seinen Erfahrungen berichten kann, wegen eines früheren Forschungsaufenthalts in Österreich spricht Zhaloba gut Deutsch.

Es ist nicht sein erster Besuch. Bereits im Frühjahr war Zhaloba in Oberschwaben, unterstützt von der Paneuropa-Union, die sich für eine Zusammenarbeit in Europa einsetzt. Zhaloba ist der Präsident der ukrainischen Sektion.

Die letzten Tage im Einsatz waren so heftig, da hat man innerhalb von 24 Stunden vielleicht zwei oder drei Stunden Schlaf bekommen. Ihor Zhaloba

Zwischen den beiden Besuchen lag die von der ukrainischen Führung groß angekündigte Gegenoffensive. Mit 23 Mann wurde Zhaloba als Teil einer Drohnenkampfgruppe an die Front geschickt. 19 Männer kamen heil zurück. Drei wurden verwundet, einer getötet. „Die letzten Tage im Einsatz waren so heftig, da hat man innerhalb von 24 Stunden vielleicht zwei oder drei Stunden Schlaf bekommen“, berichtet Zhaloba, der als Teil einer Vierergruppe eine Drohne steuerte.

Ihor Zhaloba, Professor für Geschichte, Leiter Lehrstuhl für Internationale Beziehungen an der Borys-Hrintschenko-Universität Kiew, Mitglied der Territorialverteidigung der Ukraine und Präsident der Paneuropa-Union in der Ukraine

Seine Aufgabe war es, Ziele auszumachen und mit anderen Truppenteilen zu kommunizieren. 24 Stunden waren sie im Einsatz, dann 24 Stunden zur Erholung hinter der Front - aber nicht so weit, dass die russische Artillerie sie nicht mehr hätte treffen können.

Durchgeschlafen trotz Detonationen

Mit der stetigen Gefahr gehe jeder Mensch anders um, erzählt Zhaloba. Für ihn sei Schlaf in den Ruhezeiten kein Problem gewesen. Eines Morgens sei er mit weißem Staub im Gesicht aufgewacht: Die Detonationen in der Umgebung seien so stark gewesen, dass der Putz von der Decke auf die schlafenden Männer gerieselt sei. Ihn habe das nicht aufgeweckt. Sein Kommandeur sei da anders: „Der ist durch Minenfelder gegangen, um seine Drohne zu suchen, aber nachts konnte er nicht schlafen.“ Nicht nur wegen der Angriffe. Sondern auch wegen der vielen Mäuse.

Mäuse, so beschreibt es Zhaloba, sind in Robotyne überall. Ratten auch. Sie fressen alles an und huschen über die ruhenden Soldaten. Einmal sei ihm im Schlaf etwas Feuchtes aufs Gesicht gefallen. Er habe zur Lampe gegriffen und festgestellt, dass es sich um eine neu geborene Maus gehandelt habe. Als seine Frau ihn angerufen hätte, habe sie als Erstes nach den Nagern gefragt. Sie wusste, dass sich ihr Mann vor diesen Tieren ekelt. An kampffreien Tagen versuchten die Soldaten, den Mäusegestank aus den Kleidern zu waschen.

Von den Bewohnern blieb nur ein Foto

In Robotyne schliefen Zhaloba und seine Kameraden in einem Privathaus. Die Einwohner waren geflohen, aber am Kühlschrank hing noch ein Foto. Zhaloba hat es mit dem Handy abfotografiert: Es zeigt ein Kleinkind mit seiner Großmutter. Für sie war Robotyne einmal Heimat. Eigentlich sei es gut, dass die Soldaten nun in dem Haus seien, sagt Zhaloba. Sonst hätten die Ratten freie Bahn.

Wir müssen jetzt unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen, die Truppe umbauen und weiterkämpfen. Ihor Zhaloba

Die Gegenoffensive der Ukrainer hatte zum Ziel, besetzte Gebiete zu befreien - sollte aber auch eine Demonstration an die westlichen Staaten sein, dass ihre Unterstützung sich lohnt. Das Ergebnis blieb hinter den Erwartungen zurück, dessen ist Zhaloba sich bewusst. „Bei uns gibt es die Diskussion auch“, sagt er. „Die Ukrainer, die nicht an der Front sind, waren auch enttäuscht.“

Die Soldaten aber hätten gewusst, dass es nicht leicht wird. „Wir müssen jetzt unsere Schlussfolgerungen daraus ziehen, die Truppe umbauen und weiterkämpfen.“ Welche Fehler gemacht worden seien, das falle ihm schwer zu beurteilen. „Aber der Versuch, mit einer Kolonne durch die Schutzlinien der Russen zu brechen, ohne Luftunterstützung und ohne Minenräumer, das war schon sehr problematisch.“

Die Russen haben sich neu formiert

Ein Erfolg wie im September 2022, als die Ukrainer bei Charkiw im Norden innerhalb weniger Tage große Geländegewinne erzielten, sei jedenfalls nicht wiederholbar. „Damals hatte die russische Armee gerade einige Rückschläge hinter sich und viele gute Soldaten verloren.“ Inzwischen hätte sie sich neu formiert und aus Fehlern gelernt.

Die Russen haben mehr Leute, und sie haben Nordkorea und den Iran als Waffenproduzenten. Ihor Zhaloba

„Jetzt kämpfen zwei professionelle Armeen gegeneinander“, sagt Zhaloba - ein Gleichgewicht, wie es das in den Kriegen der jüngeren Zeit noch nie gegeben hätte. Aber: „Die Russen haben mehr Leute, und sie haben Nordkorea und den Iran als Waffenproduzenten.“ Die Ukrainer würden wichtige Waffen von westlichen Verbündeten dagegen immer wieder zu spät bekommen. Es brauche weiterhin Waffen aller Art, sagt Zhaloba: Artilleriemunition. Raketen. Flugzeuge.

Auf sich selbst verlassen

Die Frage ist: Auf wen können sich die Ukrainer in Zukunft noch verlassen? In Europa steigt die Kriegsmüdigkeit, in den USA wird der Ukrainekrieg zum innenpolitischen Spielball zwischen Demokraten und Republikanern. Sollte nächstes Jahr noch einmal Doland Trump zum US-Präsidenten gewählt werden, sieht es für die Ukrainer düster aus.

Wir müssen auf Reformen setzen, mehr als auf die andauernde Unterstützung anderer Staaten. Ihor Zhaloba

Für Ihor Zhaloba ist klar: Seine Landsleute müssen sich vor allem auf sich selbst verlassen, die Reformen in der Armee, in Wirtschaft und Politik vorantreiben. „Wir müssen auf Reformen setzen, mehr als auf die andauernde Unterstützung anderer Staaten.“

Mit 60 endet die Zeit als Soldat

Für Zhaloba ist der Frontkampf wohl vorbei. Seine Einheit ist bis auf Weiteres in Kiew stationiert. „Und am 21. Februar werde ich 60 Jahre alt“, sagt er. „Dann werde ich aus der Armee entlassen.“ Die Regierung in Kiew arbeitet gerade an einer Gesetzesänderung, die es Ukrainern ermöglichen soll, freiwillig bis zum Alter von 65 Jahren zu dienen. Ihor Zhaloba, der Historiker und Universitätsprofessor, klingt nicht so, als ob er das Angebot in Erwägung zieht: „Ehrlich gesagt, ich bin schon ein bisschen müde.“