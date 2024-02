Ran an die stille Reserve

Offensichtlich wächst in der Bundesregierung die Einsicht, dass Deutschland angesichts immer stärkerer Bedrohung vor allem durch Russland mehr für die eigene Verteidigung wird ausgeben müssen. Bundeskanzler Olaf Scholz fordert eine Stärkung der Verteidigungsfähigkeit in Deutschland und Europa und löst damit eine Verteilungsdebatte aus. 100 Milliarden Euro pro Jahr werden ab Ende des Jahrzehnts für die Bundeswehr nötig sein, derzeit sind 52 Milliarden Euro pro Jahr vorgesehen.

Putin will Krieg, Macht, Eroberung

Reflexhaft lehnen Teile der Ampelkoalition Scholz’ Gedanken ab, wollen Sozialausgaben gegen Sicherheit ausspielen und fordern: Rente statt Rüstung, Wohlfahrt statt Waffen, Bürgergeld statt Bomber. Die angebliche Spaltung der Gesellschaft wird beschworen. Doch mit dem russischen Diktator Wladimir Putin wird es keine Verhandlungen geben. Er will Krieg, Macht, Eroberung. Die USA werden ihren militärischen Schutzschirm über Europa einklappen - unabhängig vom Ausgang der Präsidentenwahl im November.

Keine Denkverbote

Die Diskussionen zur Finanzierung der 48-Milliarden-Euro-Lücke im Wehretat müssen ohne Denkverbote auskommen. Im Raum stehen unter anderem die Lockerung der Schuldenbremse, ein Moratorium bei der Steigerung der Sozialausgaben und selbst Steuererhöhungen für Reiche.

Sozialhaushalte entlasten, Steuereinnahmen erbringen

Ein Vorschlag: Rund drei Millionen Menschen in Deutschland würden zwar prinzipiell gerne arbeiten, stehen dem Arbeitsmarkt aber nicht zur Verfügung oder suchen derzeit keinen Job. Allein die aus Sicht von Fachleuten mögliche Anstrengung, etwa zehn Prozent aus dieser „stillen Reserve“, also 300.000 bis 400.000 Menschen in Arbeit zu bringen, würde die Sozialhaushalte entlasten, Steuereinnahmen erbringen und somit einen zweistelligen Milliardenbereich erzielen.

Schneller Mentalitätswechsel in der Gesellschaft

Doch jetzt, sehr schnell und sehr ehrlich muss es darum gehen, die Bedrohung ernst zu nehmen und den Mentalitätswechsel der Gesellschaft in Richtung Verteidigungswille und -bereitschaft einzuleiten. Der Abschied von Friedensdividende und -romantik wird schwer, doch ist er alternativlos. Ohne äußere Sicherheit sind innere Sicherheit und der Zusammenhalt der Gesellschaft weder denkbar noch garantiert.