Was versteht man unter "Deutscher Herbst"?

Der Deutsche Herbst war eine Zeit der politischen Unruhen und des Terrorismus in Westdeutschland in den 1970er Jahren. Er begann mit der Entführung und Ermordung des Arbeitgeberpräsidenten Hanns Martin Schleyer durch die Rote Armee Fraktion (RAF) im September 1977. Gleichzeitig entführte die RAF das Passagierflugzeug „Landshut“. Die Bundesregierung unter Kanzler Helmut Schmidt stand vor einer schweren Krise und entschied sich für eine harte Linie gegen den Terrorismus. Es folgten spektakuläre Befreiungsaktionen wie die Stürmung der „Landshut“ durch die GSG 9 in Mogadischu. Der Deutsche Herbst erreichte seinen Höhepunkt mit dem Tod von Andreas Baader, Gudrun Ensslin und Jan-Carl Raspe, Mitglieder der RAF, in ihren Gefängniszellen in Stuttgart-Stammheim am 18. Oktober 1977. Diese Ereignisse prägten die deutsche Gesellschaft nachhaltig und führten zu einem intensiven Diskurs über den Umgang mit politischem Extremismus und Terrorismus. Der Deutsche Herbst markierte einen Wendepunkt in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland und hinterließ tiefe Narben im kollektiven Gedächtnis des Landes.

Die bekanntesten Opfer der RAF:

: Jürgen Schumann, Pilot der entführten Lufthansa-Maschine „Landshut“, wird von den Entführern ermordet. 1991: Detlev Karsten Rohwedder, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Treuhandanstalt, wurde in seinem Haus in Düsseldorf durch einen Schuss getötet.

