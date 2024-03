Terrorismus

RAF-Fahndung: Weitere Durchsuchung in Berlin

SEK-Beamte verlassen das Grundstück am Abend im Stadtteil Friedrichshain. (Foto: Paul Zinken/dpa )

Die Suche nach zwei RAF-Terroristen hält Berlin seit Tagen in Atem. Nach dem Einsatz auf einem Bauwagengelände am Sonntagmorgen in Friedrichshain rücken am Abend vermummte Beamte zu einer Wohnung aus.