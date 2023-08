Die Gletscher der Alpen schmelzen, in Sibirien taut der Permafrostboden, vielerorts wird das Wasser knapp: Die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels sind schon jetzt spürbar. In Zukunft werden diese Phänomene weiter zunehmen, so die Ansicht der meisten Klimaforscher.

Doch was wäre, wenn der Mensch diese Entwicklung aufhalten könnte? Notwendig wäre dafür ein Eingriff in das Weltklima. Es gibt sogar schon ein Modell, wie die Arktis und damit der gesamte Planet abgekühlt werden könnte — US–Investor George Soros hat es auf der diesjährigen Münchner Sicherheitskonferenz erwähnt. Welche Rollen weiße Wolken dabei spielen, wie der Plan gelingen soll und wie realistisch er ist.

Was ist Geo-Engineering?

Viele Wissenschaftler bezweifeln, dass die Industrieländer ihre selbstgesteckten Klimaziele einhalten können. Deshalb müsse man zusätzlich damit beginnen, sogenanntes Geo–Engineering zu betreiben. Damit bezeichnet man einen Eingriff in das Klimasystem mit der Absicht, die schädlichen Einflüsse des menschengemachten Klimawandels rückgängig zu machen.

Dabei unterscheidet man zwischen zwei Ansätzen. Beim ersten wird CO2 aus der Atmosphäre entnommen, mineralisiert und dann beispielsweise in Salzstollen gelagert. Der zweite Ansatz stellt die Sonneneinstrahlung in den Fokus: Je weniger Strahlung auf der Erde landet und von dieser aufgenommen wird, desto langsamer erwärmt sich diese auch.

In Australien wird dieser zweite Ansatz im kleinen Rahmen bereits betrieben. So lassen Forscher über dem Great Barrier Reef Wolken entstehen, die die gefährdeten Korallenriffe schützen sollen. Nach dem selben Prinzip könnte auch die Arktis abgekühlt werden — jedoch in weitaus größerem Maßstab.

Wie soll die Arktis abgekühlt werden?

Der langjährige wissenschaftliche Chefberater der britischen Regierung, David King, hat ein Modell zum Abkühlen der Arktis entwickelt. Dieses sogenannte Marine Cloud Brightening (Maritimes Aufhellen von Wolken) sieht den Einsatz kleiner, unbemannter Boote vor. Diese sollen Meerwasser aufnehmen und als Tröpfchen wieder über dem Meer versprühen.

Die Wassertröpfchen steigen durch die warme Luft auf und kondensieren auf dem Weg. Dabei hinterlassen sie kleinste Salzkristalle, die Wassertröpfchen binden. Nach und nach bilden sich so künstliche Wolken, die deutlich beständiger und heller sind als herkömmliche Wolken.

Wir sind viel zu spät. Man hätte viel früher schon mehr machen können und sollen. Wolkenforscherin Martina Krämer

Dank dieser künstlichen, weißen Wolken soll die Arktisregion abkühlen. Denn weiße Flächen nehmen weniger Wärme auf als dunkle. Lange war es in der schnee– und eisbedeckten Arktis daher so, dass ein Großteil der Wärmestrahlung wieder an das Weltall abgegeben wurde.

Seit einiger Zeit sorgen jedoch der Ruß von Waldbränden und Industrieabgase von Kohlekraftwerken dafür, dass dort weniger weiße, reflektierende Flächen vorhanden sind und dadurch mehr Wärme aufgenommen wird. Die Folge: Die Arktis schmilzt. Die künstlichen Wolken sollen dieser Entwicklung entgegenwirken.

Wie realistisch und sinnvoll ist der Plan?

Aus naturwissenschaftlicher und technischer Sicht ist die Abkühlung der Arktis durch künstliche Wolken denkbar. Auch die Finanzierung des Projekts scheint stemmbar. Laut King wären dafür wohl zwischen 500 und 1000 der autarken Boote notwendig, um die benötigte Wirkung zu entfalten. „Billig wird es allerdings nicht“, betont die Wolkenforscherin Martina Krämer vom Forschungszentrum Jülich.

Sie drängt darauf, global weniger CO2 auszustoßen, spricht sich aber auch dafür aus, Geo–Engineering zumindest ausführlich zu erforschen. Das habe man bislang nicht ausreichend gemacht. „Wir sind viel zu spät. Man hätte viel früher schon mehr machen können und sollen“, sagt Krämer.

Wir verstehen das Klimasystem nicht gut genug, um es beeinflussen und kontrollieren zu können. Wolkenforscher Thomas Leisner

Aus politischen Gründen ist ein Einsatz von Geo–Engineering in der Arktis allerdings ohnehin sehr unrealistisch. „Eigentlich bräuchte es eine Einrichtung, die von allen Staaten akzeptiert wird und das Geo–Engineering steuert. Eine solche ist aber weit und breit nicht in Sicht“, sagt Thomas Leisner. Er ist Institutsleiter für Atmosphärische Aerosolforschung am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Seit 2006 beschäftigt er sich mit dem Thema.

„Es wäre ein großer Fehler darauf zu hoffen, dass Geo–Engineering allein das Klimaproblem löst. Das wird es auf gar keinen Fall tun“, meint Leisner. Für ihn führt kein Weg an der Reduktion der Emissionen vorbei.

Welche Nebeneffekte sind denkbar?

Ein Eingriff in das Klimasystem ist unter Wissenschaftlern umstritten. Für KIT–Forscher Leisner überwiegen die Risiken. „Wir verstehen das Klimasystem nicht gut genug, um es beeinflussen und kontrollieren zu können.“ Er warnt daher vor dem Einsatz. Die potentiellen Nebeneffekte seien unvorhersehbar.

Martina Krämer hingegen hält das Marine Cloud Brightening für das ungefährlichste aller bisher untersuchten Geo–Engineering–Modelle. Sie verweist zum Vergleich auf einen Ansatz, bei dem Flugzeuge Schwefelteilchen in der Atmosphäre verteilen sollten. Dadurch sollte ein milchiger Schleier entstehen, der die Sonnenstrahlung reflektiert.

Allerdings zu einem hohen Preis: Der Schwefel würde die Ozonlöcher in der Atmosphäre wieder aufreißen. „Da treiben wir den Teufel mit dem Beelzebub aus“, meint Krämer. Beim Marine Cloud Brightening gebe es solche Nebeneffekte aller Voraussicht nach nicht.

Umweltbundesamt warnt

Das Umweltbundesamt sieht dennoch Grund zur Skepsis. Einerseits wolle man die Forschung nicht behindern, betont die wissenschaftliche Mitarbeiterin Ulrike Döring. Andererseits stehe für das Amt der Schutz von Mensch und Umwelt an erster Stelle. Und insbesondere die Auswirkungen auf das Meer seien bislang unvorhersehbar.

Aus diesem Grund sieht Döring im maritimen Geo–Engineering nur eine Möglichkeit von vielen im Kampf gegen den Klimawandel — auch wenn der Eingriff in das Klimasystem technisch möglich wäre.