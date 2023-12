Staatsoberhaupt

Putin: Gute Beziehungen zwischen Moskau und Berlin gesprengt

Moskau

«Russland war stets ein zuverlässiger Energielieferant»: Wladimir Putin. (Foto: Valery Sharifulin/Sputnik Kremlin/AP/dpa )

In seiner Rede zur Amtseinführung neuer Botschafter in Moskau kritisiert Kremlchef Putin die „Sabotage an Nord Stream“ und gibt der Bundesregierung die Schuld an der aktuellen Eiszeit.

Veröffentlicht: 04.12.2023, 18:10 Von: Deutsche Presse-Agentur