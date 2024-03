Der frühere US-Präsident Donald Trump (Foto: dpa)kann nach Auffassung des Obersten Gerichts der USA an den Präsidentschaftsvorwahlen seiner Partei teilnehmen. Die Streichung seines Namens vom Wahlzettel im US-Bundesstaat Colorado sei nicht rechtens, urteilte der Supreme Court am Montag.

Die Entscheidung des Gerichts ist ein großer Erfolg für Trump - aber keine Überraschung. Bei einer Anhörung Anfang Februar hatte sich bereits angedeutet, dass die neun Richterinnen und Richter in seinem Sinne entscheiden würden.

Peinliche Verwechslung von Trump

Unterdessen fiel Trump bei einem Auftritt am Samstag wieder mit einer Verwechslung auf: „Putin hat so wenig Respekt für Obama, dass er das Wort nuklear gebraucht“, erklärte Trump. Und wie bei den sechs Malen zuvor, bei denen Trump Biden mit Obama verwechselte, fiel dem Redner das nicht einmal auf.

Für den Psychiater John Gartner ist das „kein Patzer oder Witz“, wie der Ex-Präsident versucht, den synonymen Gebrauch zweier unterschiedlicher Personen in seinen Reden weg zu erklären. „Das ist ein harter klinischer Befund von ernster organischer Gehirnschädigung.“

Psychiater sieht Anzeichen einer Demenzerkrankung

Der an den Elite-Universitäten Princeton und Cornell ausgebildete Professor, der vor seinem Wechsel in die private Praxis für 28 Jahre lang an der Johns Hopkins University Medical School lehrte, hält es für seine Pflicht, die Öffentlichkeit vor den mentalen Problemen Trumps zu warnen. In einem langen Interview mit dem Magazin „Salon“ legt er dar, was aus seiner Sicht eindeutige Hinweise dafür sind, dass mit dem 77-jährigen Kandidaten etwas nicht stimmt.

Im Unterschied zu Trump verwechsele Präsident Biden im Falle Angela Merkels lediglich Namen. Bei dem „Make-America-Great-Again“-Kandidaten dagegen seien es Personen. Nach der Definition der „Dementia Care Society“ sei die Verwechslung von Personen und Generationen ein Zeichen für Demenz. Obama ist seit 2016 nicht mehr im Weißen Haus.

Ausgeprägte Wortfindungsstörungen festgestellt

Bei seinen Reden habe Trump regelmäßig ausgeprägte Wortfindungsstörungen. Viele davon seien „fast sicher ein Befund für Gehirnschädigung“. Zumal sie regelmäßig vorkämen. „Der Ersatz von Wörtern durch Nicht-Wörter, die ähnlich klingen, ist etwas, das man gewöhnlich in Patienten mit moderaten bis ernsteren Stufen von Alzheimer sieht“.

Bidens Gehirn altert. Trumps Gehirn verfällt. Psychiater John Gartner

Während fast drei von vier Amerikanern in Umfragen sagen, Joe Biden sei „zu alt“ für das Präsidentenamt, äußern nur 42 Prozent diese Ansicht über Trump. Deshalb sehe er sich in der Pflicht, öffentlich Alarm zu schlagen. Der Unterschied zwischen Biden und Trump sei für ihn aus medizinischer Sicht klar. „Das ist die Geschichte von zwei verschiedenen Gehirnen. Bidens Gehirn altert. Trumps Gehirn verfällt.“