Netzwerk um Prinz Reuß - so gefährlich sind Reichsbürger in der Region

Als vor etwa einem Jahr bei einer Großrazzia 25 Frauen und Männer aus der sogenannten Reichsbürgerszene festgenommen wurden, sprach die AfD von einem „Rollator-Putsch“. Denn eines der mutmaßlichen Führungsmitglieder, der Frankfurter Geschäftsmann Heinrich XIII. Prinz Reuß, ist inzwischen 72 Jahre alt. Doch der Spott war wohl mit Blick auf die Ziele der Gruppierung und das Waffenarsenal, das gefunden wurde, nicht angebracht. Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag nun Anklage gegen 27 mutmaßliche Mitglieder des Netzwerks erhoben. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zum Stand der Ermittlungen und zur speziellen Situation in Baden-Württemberg und Bayern.

Was ist am 7. Dezember 2022 passiert?

Im vergangenen Dezember wurde ein „Netzwerk von historischer Dimension“ entdeckt, wie es der FDP-Politiker Benjamin Strasser, parlamentarischer Staatssekretär im Justizministerium, formulierte. Am 7. Dezember untersuchten 3000 Polizeibeamte 150 Objekte in elf Bundesländern, 25 Verdächtige kamen in Untersuchungshaft - unter ihnen Prinz Reuß, die frühere AfD-Bundestagsabgeordnete Birgit Malsack-Winkemann, die als Richterin am Berliner Landgericht tätig war, sowie mehrere Bundeswehrsoldaten und Polizeibeamte. Im März und im Mai folgten weitere Großrazzien. Dabei wurde in Reutlingen ein Polizeibeamter durch einen Schuss verletzt, bevor sich der mutmaßliche Reichsbürger ergab. Zwei Monate später wurden auch Johanna Findeisen aus dem Bodenseekreis und ein Mann aus Freudenstadt festgenommen. Beide sollen zur Gruppe um Prinz Reuß gehören. Nach Angaben der Bundesanwaltschaft gibt es in dem Verfahren derzeit 69 Beschuldigte, davon befänden sich „27 Personen in Untersuchungshaft“, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ vor Kurzem mitteilte.

Was wird dem Netzwerk vorgeworfen?

Empfohlene Artikel Extremismus Razzia gegen „Reichsbürger“ in mehreren Bundesländern q München

Die Strafverfolgungsbehörden werfen den Beschuldigten die Mitgliedschaft oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung und Vorbereiten eines „hochverräterischen Unternehmens“ vor. Die Anklagen richteten sich gegen den „inneren Zirkel“ der Gruppierung, unter anderem gegen Reuß und Malsack-Winkemann, der vor dem Oberlandesgericht Frankfurt angeklagt worden sei. Auch Findeisen muss sich in Frankfurt vor Gericht verantworten. Sie soll sich spätestens im November 2021 der Gruppierung angeschlossen haben, bei mehreren Treffen dabei gewesen sein und einen Geldbetrag von 150.000 Euro für die Vereinigung organisiert haben. Zudem soll sie bei einem Treffen mit Vertretern des russischen Generalkonsulats in Frankfurt und Baden-Baden für die Ziele der Vereinigung geworben haben. Bei der vergangenen Bundestagswahl kandidierte Findeisen im Bodenseekreis für die Partei „Die Basis“. Außerdem gibt es weitere acht Anklagen vor dem Oberlandesgericht München und neun vor dem Oberlandesgericht Stuttgart. „Wir stehen vor einem Mammutprozess gegen zahlreiche Beschuldigte, der an drei Standorten stattfinden wird“, teilte Marcel Emmerich, Grünen-Obmann im Innenausschuss und Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ulm, der „Schwäbischen Zeitung“ mit. Dass einer der Standorte Stuttgart ist, zeige einmal mehr, „dass der Südwesten eine Hochburg der ,Reichsbürger‘ ist“.

Welche konkreten Pläne soll das Netzwerk verfolgt haben?

Beim Geheimtreffen im Jagdschloss von Prinz Reuß in Thüringen haben die Beschuldigten, so die Ermittlungen, einen gewaltsamen Umsturz in Deutschland geplant. Die Mitglieder dieser Treffen sahen sich wohl als eine Art Schattenkabinett für eine künftige Regierung und hatten sich zur Verschwiegenheit verpflichtet - bei Verstößen war die Todesstrafe vorgesehen. Für das Vorhaben, den Bundestag zu stürmen, seien sie in konkrete Vorbereitung eingetreten, teilte die Bundesanwaltschaft am Dienstag in Karlsruhe mit. In einem Beschluss des Bundesgerichtshofs (BGH) vom 30. März hieß es, dass eine Gruppe von bis zu 16 Personen Regierungsmitglieder und Abgeordnete in Handschellen abführen sollten. Dafür seien bereits die Örtlichkeiten ausgekundschaftet sowie Namenslisten von Politikern, Journalisten und anderen Personen des öffentlichen Lebens erstellt worden. Dabei wollte die Gruppierung wohl auch die Kenntnisse der Ex-Bundestagsabgeordneten Malsack-Winkemann nutzen. Die Ermittlungen gegen die Gruppe Reuß zeigten, „dass die Beschuldigten problemlos im Parlament ein- und ausgehen konnten, über mehr als 300 Schusswaffen verfügten und ihr Wissen aus Bundeswehr und Polizei für einen Anschlag im Herzen der Demokratie nutzen wollten“, so Emmerich. Allerdings ist unklar, für welchen Tag der Umsturz geplant war. Nach Medienberichten ließ die Gruppierung bereits mehrere „Tage X“ verstreichen.

Wie groß ist die Gefahr, die von Gruppe ausging?

Dass der Gruppierung ein gewaltsamer Umsturz in Deutschland hätte gelingen können, wirkt wenig wahrscheinlich. Doch Todesopfer hätten die Beschuldigten wohl in Kauf genommen. Nicht zu vergessen: Bei den Razzien wurden auch vier Polizisten, mehrere frühere Soldaten, die in Verbindung mit der Eliteeinheit Kommando Spezialkräfte (KSK) in Calw stehen, und ein aktiver Soldat festgenommen. Bei den Razzien wurden zudem Hunderte Waffen gefunden, darunter 362 Schusswaffen, aber auch Sprengstoff und Munition. „Angesichts der Waffenfunde und im Wissen, dass viele Waffen legal im Besitz der Terrorgruppe waren, muss unser Schluss sein, bei der Entwaffnung von Verfassungsfeinden entschlossener vorzugehen“, fordert Emmerich. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat wiederholt eine Verschärfung des Waffenrechts angekündigt, seit Monaten ist davon allerdings nichts mehr zu hören. „Das weiter auf die lange Bank zu schieben, ist ein erhebliches Sicherheitsrisiko“, kritisiert der Grünen-Politiker.

Ist die „Reichsbürger“-Szene in Baden-Württemberg und Bayern besonders groß?

Ja. Der Süden der Republik steht bei allen großen Razzien gegen „Reichsbürger“ im Fokus. Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg geht von mindestens 3800 „Reichsbürger“ und „Selbstverwaltern“ aus, in Bayern wurden Ende 2021 rund 4605 Menschen dieser Szene zugeordnet. Auch auf Bundesebene ist die Gruppierung größer geworden, für das Jahr 2022 nennt der Verfassungsschutz die Zahl von etwa 23.000 „Reichsbürgern“ - 2000 mehr als 2021. Ihnen ist gemein, dass sie die Existenz der Bundesrepublik infrage stellen und/oder das politische System ablehnen. Dass gerade im Südwesten besonders viele „Reichsbürger“ ansässig sind, erklärt Michael Blume, Beauftragter der Landesregierung gegen Antisemitismus, unter anderem mit der Geschichte und der Topografie des Landes. Die südlichen Bundesländer lägen weit weg von den politischen Zentren. In Regionen, wo sich Menschen selber organisierten, „entsteht Ehrenamt, Zivilgesellschaft, Parlamente. Aber leider auch ein Hang zu Verschwörungsmythen und Esoterik“, sagte Blume dem SWR.