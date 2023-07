Populistische Politiker machen Wahlkampf, indem sie ihre Anhänger mit schlagzeilenträchtigen und religiös motivierten Aktionen mobilisieren: An Rechtspopulisten wie den niederländischen Islam–Gegner Geert Wilders oder den schwedisch–dänischen Extremisten Rasmus Paludan, der im Januar vor der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannte, hat sich Europa gewöhnt. Doch Populismus gibt es nicht nur im Westen. Der irakische Prediger und Politiker Moktada al–Sadr setzt die Empörung der Iraker über die Koran–Verbrennungen in Schweden für seine politischen Zwecke ein.

Sadr will nach einer politischen Auszeit wieder ins Rennen um die Macht in Bagdad einsteigen und spätestens in zwei Jahren die Regierung in Bagdad übernehmen. Er hat in den vergangenen Jahren schon häufiger bewiesen, dass er mit der Mobilisierung seiner Anhänger die innenpolitische Agenda im Irak bestimmen kann.

Schweden nimmt Koran–Beleidigung bewusst in Kauf

Die Koran–Provokationen in Stockholm kommen für Sadr gerade zur richtigen Zeit. Indem er sich an die Spitze der Proteste gegen die Koran–Schändungen setzt, kann er sich als Verteidiger religiöser Werte profilieren und die irakische Regierung vor sich hertreiben. Nach dem Sturm auf die schwedische Botschaft drohte er indirekt mit weiteren Aktionen — falls ihm die Reaktion des irakischen Kabinetts zu lasch erscheinen sollte.

Das ist genauso legitim und genauso gefährlich wie die Sprüche von Wilders oder die Aktionen von Paludan, die mit europäischen und speziell schwedischen Vorstellungen von Meinungsfreiheit gerechtfertigt werden. Ebenso wie Wilders und Paludan ihre Anhänger zu anti–islamischen Anschlägen inspirieren könnten, riskiert Sadr, dass die Proteste im Irak gegen westliche Islam–Feindlichkeit aus dem Ruder laufen, Menschen getötet oder verletzt werden und die Beziehungen zwischen dem Irak und der EU zerbrechen. Sadrs Taktik kann man kritisieren. Man kann sich aber auch fragen, warum ein EU–Staat wie Schweden mit der bewussten Beleidigung einer Weltreligion einem Politiker wie ihm diesen Gefallen tut. Nicht nur europäische Populisten zündeln gerne.