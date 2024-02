Dass der politische Aschermittwoch der Grünen in Biberach in der vergangenen Woche abgesagt werden musste, hat bundesweit für Aufsehen gesorgt. Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch sieht in den Protestaktionen von Biberach ein „Alarmzeichen“.

„Das ist Ausübung von Gewalt und Radikalismus“, sagt die Leiterin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Dass es immer häufiger die Grünen trifft, erklärt sie unter anderem mit der Aufgabenverteilung in der Ampel-Koalition. „Die Grünen besetzen Ministerien, deren Politik sich direkt auf die Leute auswirkt“, so Münch.

Frau Münch, Vorfälle wie jetzt in Biberach oder im Januar am Fähranleger in Nordfriesland verstärken den Eindruck, dass die Grünen immer häufiger zur Zielscheibe aufgebrachten Protests werden. Lässt sich das durch Zahlen belegen?

Das ist nicht nur ein Eindruck, das ist manifest. Die Grünen waren 2023 im Vergleich zu den anderen Parteien am häufigsten von Angriffen betroffen - sowohl ihre Politiker als auch ihre Abgeordnetenbüros und Geschäftsstellen. Es wird ja auch zunehmend sichtbar.

Dass jetzt in Biberach eine angemeldete politische Veranstaltung abgesagt werden musste, bei der auch der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann sprechen sollte, ist allerdings eine neue Dimension. Es irritiert schon sehr, dass ein Innenministerium und die Polizei so etwas geschehen lassen.

Hat die Polizei, die zum Schutz der Veranstaltung da war, versagt?

Diesen Ausdruck würde ich nicht verwenden. Ich bin zu weit weg, um das beurteilen zu können. Was ich allerdings sehe, ist eine Fehleinschätzung. Die Polizei hätte die Lage im Vorfeld besser sondieren müssen. Auf jeden Fall ist es ein Alarmzeichen, was in Biberach passiert ist, unabhängig davon, wer dahinter steckt.

Die Grünen sind eine Partei im freiheitlichen-demokratischen Spektrum, sie stellen in Baden-Württemberg den Regierungschef und sind in den Ländern und im Bund an Regierungen beteiligt. Dazu beizutragen, dass diese Partei eine Veranstaltung absagen muss, fällt nicht unter Meinungsfreiheit und Versammlungsrecht. Das ist Ausübung von Gewalt und Radikalismus.

Wie erklären Sie, dass die anderen beiden Ampel-Parteien, SPD und FDP, weniger hart angegangen werden als die Grünen? Für ihre Entscheidungen sind doch letztlich alle drei verantwortlich.

Die Grünen besetzen Ministerien, deren Politik sich direkt auf die Leute auswirkt. Zum Beispiel das Wirtschafts- und Klimaministerium von Robert Habeck: Da denkt doch jeder sofort an seinen Heizungskeller. Neben den Fehlern, die tatsächlich gemacht worden sind, hält sich die Erzählung, dass die Grünen eine Verbotspartei seien.

Dazu gibt es eine interessante Allensbach-Studie, aus der hervorgeht, dass 51 Prozent der Befragten insgesamt das Gefühl haben, die Politik wolle ihnen vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben. Von den Grünen-Anhängern sehen das allerdings nur 16 Prozent so, bei den AfD-Anhängern waren es dagegen 85 Prozent.

Auch Wähler, die der FDP oder der Union nahestehen, fühlen sich mehrheitlich durch die Politik gemaßregelt - und schreiben dies vor allem den Grünen zu. Verstärkt wird diese Wahrnehmung durch entsprechende Äußerungen von Friedrich Merz, Hubert Aiwanger oder Markus Söder. Wenn Söder in jedem Bierzelt behauptet, dass die Grünen die Weißwurst verbieten würden, verfängt das natürlich, auch wenn es nicht stimmt.

War das Heizungsgesetz sozusagen die Mutter allen Unmuts?

Das spielte schon eine große Rolle und wirkt im Hintergrund nach. Der Streit um den Agrardiesel hat das Fass jetzt zum Überlaufen gebracht - und auch das Landwirtschaftsministerium ist in grüner Hand. Die Landwirte fühlen sich seit Jahren durch „die da oben“ bevormundet. Vorschriften über Tierwohl, Artenschutz, Klimaschutz, schaffen Bürokratie und Mehrarbeit.

Viele sehen darin eine unnötige Regulierung von Abläufen, die letztlich der Natur unterliegen - und das werfen sie den Grünen im Land, im Bund und der Europäischen Union vor. Die SPD ist hingegen noch nie mit einem Plädoyer für Veganismus aufgefallen, da ging es eher um die Currywurst. Auch die FDP wird damit nicht in Verbindung gebracht. Das sind klassisch grüne Themen, das erklärt die Aufregung.

Welche Rolle spielt der hohe Frauenanteil bei den Grünen? Oder anders gefragt: Werden Frauen härter angegangen als Männer, die in der Öffentlichkeit stehen?

Das ist mit Sicherheit so. Frauen geraten eher ins Visier, und ihre Kritiker scheuen auch nicht vor abfälligen und widerwärtigen Bemerkungen über ihr Äußeres zurück - wie beim politischen Aschermittwoch in diesem Jahr. Das geht aber nicht nur von Männern aus, auch Frauen halten sich da nicht zurück.

Aber ich möchte noch auf einen anderen Punkt hinweisen: Gerade in Bayern und in Baden-Württemberg wird den Grünen der Vorwurf gemacht, dass ihre Politiker - Ricarda Lang, Omid Nouripour und viele junge Abgeordnete - nichts Gescheites gelernt hätten. Im Süden wird besonders Wert auf eine solide Ausbildung gelegt, und ein abgebrochenes Politikstudium fällt da nicht darunter. Auch SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert steht deshalb in der Kritik.

Bei der Berliner Wahlwiederholung haben die Grünen in den Wiederholungsgebieten, anders als FDP und SPD, nicht schlechter abgeschnitten als bei der Wahl 2021. Was lässt sich daraus ableiten: Ist die Anhängerschaft der Grünen nibelungentreu?

Die Grünen haben einen Grundstock an Stammwählerschaft: Menschen, die wirklich überzeugt sind von der grünen Idee, von der Notwendigkeit des Klimaschutzes und ähnlichem. Die lassen sich auch nicht von irgendwelchen Debatten irritieren. Bei den Themen Umwelt-, Klima- und Artenschutz sind die Grünen ohnehin konkurrenzlos.

Die FDP hingegen hat noch nie allzu viele Menschen fest an sich gebunden, und derzeit kann sie es niemandem recht machen. Für ihre Stammwähler erreicht sie zu wenig in der Haushalts- und Steuerpolitik, und die Zufallsgäste sind wieder auf dem Abflug wegen ihrer Blockadepolitik. Die SPD hat die Konkurrenz durch die AfD und künftig auch durch das Bündnis Sahra Wagenknecht.

Wenn man an Politiker wie Franz Josef Strauß oder Herbert Wehner zurückdenkt, war der Ton in der politischen Debatte früher auch rau. Aber damals gab es noch keine sozialen Medien. Ist das der entscheidende Unterschied zu heute?

Politiker sind damals andere Politiker im Parlament angegangen, da ging es wahrlich nicht immer freundlich zu, aber es war auf Augenhöhe. Sie wurden auch von den Medien, gerade auch von den Boulevardblättern aufs Korn genommen. Doch ihre Anhängerschaft geriet nicht ins Visier. Heutzutage haben wir das Phänomen, dass alle überall mitreden wollen, in den sozialen Medien ihre Meinungen kundtun und so selbst in die Schusslinie hineingeraten.

Und das passiert nicht mehr „auf Augenhöhe“, weil sich die Menschen ja nicht mehr in die Augen sehen müssen. Heutzutage kann „Milli578“ völlig ungeniert seine oder ihre Unverschämtheiten verschicken. Das ist der große Unterschied zwischen der Debattenkultur in sozialen Medien und einem Schlagabtausch im Parlament.

Lässt sich diese Eskalation des Unmuts wieder zurückdrehen? Und wenn ja, wie?

Ich wüsste nicht wie. Die Entwicklung in den sozialen Medien ist schon deshalb besorgniserregend, weil sich viele Menschen nur noch darüber informieren und mit Botschaften aus ihrer Blase in ihren irrigen Annahmen bestätigt werden. Die sind nicht mehr zu erreichen. Deshalb geht es um die Gemäßigteren.

Die sollten ermutigt werden, sich aus seriösen Quellen zu informieren und sich womöglich auch selbst politisch zu engagieren, und zwar in Parteien mit echten Menschen. Auch die Lehrkräfte müssten besser aufgeklärt werden, worin die Unterschiede zwischen digitalen Netzwerken und Plattformen und seriösen Medien bestehen.

Immerhin: Die Bürgerbewegung gegen Rechtsextremismus zeigt, dass die Behauptung der AfD, aber auch von Hubert Aiwanger, eben nicht stimmt, dass sie für „das“ Volk sprechen.