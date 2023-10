Alle drei Ampel-Parteien haben bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern verloren. Ursula Münch, Professorin für Politikwissenschaft und Direktorin der Akademie für Politische Bildung in Tutzing, sieht mehrere Gründe für das schlechte Abschneiden von SPD, Grünen und FDP. Einer davon: „Der Bundeskanzler macht sich nicht die Mühe, seine Politik zu erklären“, sagt Münch (Foto: Imago) im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Frau Münch, FDP-Chef Christian Lindner hat 2017 Gespräche über eine Koalition von CDU, Grünen und FDP mit dem Satz beendet: „Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.“ Müsste er nicht konsequenterweise die Zusammenarbeit in der Ampel beenden?

Das könnte man so sehen. Ich bin aber der Auffassung: Wer in eine Regierung hineineingeht, kann nicht einfach hinschmeißen, wenn die Probleme auftauchen, die zu erwarten waren. Dass die Konstellation Grüne und FDP schwierig wird, das wussten alle Beteiligten. Das wird auch nicht einfacher werden in den kommenden Monaten ‐ im Gegenteil. Die Nervosität wird zunehmen und somit auch das Streitpotenzial.

Ist der Niedergang der Liberalen noch aufzuhalten?

Die FDP hat ein zweifaches Problem: Erstens ist ihre Stammwählerschaft nicht allzu groß. Zweitens sind gerade ihre treuen Wähler keine Fans dieser Ampel-Koalition. Die gehören sogar zu denjenigen, die besonders unzufrieden sind mit der Arbeit der Ampel. In dieser Hinsicht sind die Grünen im Vorteil, wie wir bei den Landtagswahlen in Hessen und Bayern gesehen haben. Ihnen ist es weitgehend gelungen, ihre Stammwählerschaft bei der Stange zu halten.

Können Sie der FDP gar keine Hoffnung machen?

Mir fehlt nicht nur bei der FDP, sondern bei allen drei Ampel-Parteien der Versuch, den Bürgern verständlich zu machen, warum bestimmte Entscheidungen in einer Koalition notwendig sind. Bislang haben wir vor allem erlebt, wie die Koalitionspartner gegeneinander agieren. Wie schlecht das funktioniert, auch im Eigeninteresse der Parteien, hat die Republik beim sogenannten Heizungsgesetz erlebt. Markus Söder macht das geschickter. Er betont immer wieder, dass man bestimmte Kröten einfach schlucken muss, um mit einer stabilen Koalition zu regieren.

Sollten die Liberalen nach einem neuen Vorsitzenden Ausschau halten?

Es wäre töricht, nach einem Nachfolger für Christian Lindner zu suchen, das nutzt der FDP nicht. Ihm gelingt es, die Flügel in der FDP zusammenzuhalten, und er verkörpert sowohl Haushaltsdisziplin als auch Modernität.

Auch die SPD ist am Sonntag auf neue Tiefstwerte gefallen. In Hessen wird das Versagen vor allem Bundesinnenministerin Nancy Faeser zugeschrieben. Doch das erklärt nicht das Ergebnis in Bayern. Welche Ursachen sehen Sie?

Die SPD hat ein strukturelles Problem, das auch andere sozialdemokratische Parteien in Europa haben. Die ursprüngliche Wählerschaft, die Industriearbeiter, ist in den vergangenen Jahrzehnten wesentlich kleiner geworden. Diese Klientel ist zum Teil abgewandert zu rechtspopulistischen und sogar zu rechtsextremen Parteien wegen der Migrationspolitik. Selbst wenn Arbeiter einen eigenen Migrationshintergrund haben, heißt das nicht, dass sie für weitere Migranten offen sind. Sie sehen vor allem die Zuwanderung in die Sozialsysteme.

Inwiefern haben die Sozialdemokraten selbst zu ihrem Niedergang beigetragen? Kümmern sie sich zu wenig um die Wirtschaft und um die Bedürfnisse von Rentnern und Arbeitern?

Die SPD muss sich durchaus den Vorwurf gefallen lassen, dass sie das Gespür für die Leute verloren hat. Wenn Sie wissen wollen, was ich meine, schauen Sie sich das Wahlprogramm der Bayern-SPD an. Da geht es auch um Themen, die inhaltlich und in der Tonlage völlig an der breiten Mehrheit der Bevölkerung vorbeigehen. Das verärgert die frühere Wählerschaft, zieht aber auch keine neuen Wähler an. Das fehlt zumindest in Bayern nur noch wenig zur absoluten Bedeutungslosigkeit der SPD.

Könnte Kanzler Olaf Scholz die Situation seiner Partei verbessern, wenn er Migration zu seinem Thema machen würde?

Migration ist bereits das Topthema. Das ist die eindeutige Botschaft beider Landtagswahlen. Die Mehrheit der Bevölkerung befürwortet eine Begrenzung der Zuwanderung. Dabei geht es nicht nur ums Geld. Es würde nicht reichen, wenn der Bund mehr Geld an die Kommunen gäbe, um die Lage zu entspannen. Die Überforderung unserer Aufnahmekapazitäten zeigt sich an vielen Stellen, gerade auch an den Schulen. Der Mangel an Lehrkräften und das angesichts vieler Kinder, die noch kein Deutsch können, sinkende Bildungsniveau ist für viele Eltern ein Alarmzeichen. Scholz muss beim Thema Migration deshalb dringend Führung zeigen.

Apropos Führung: Ist Scholz‘ Führungsstil angemessen in einer Situation, in der sich die eine Krise an die andere reiht? Parallel zum Ukraine-Krieg eskaliert jetzt auch noch die Gewalt im Nahen Osten.

Ich habe seinen Führungsstil noch nie für angemessen gehalten, obwohl ich Sympathien für einen unaufgeregten Bundeskanzler habe. Natürlich brauchen wir keinen Regierungschef, der mit Furor die Menschen aufscheucht. Aber wenn jemand wie Scholz bei seinen Auftritten milde lächelnd zu verstehen gibt, dass er alles weiß und die anderen nichts, fühle ich mich nicht ernst genommen. Der Bundeskanzler macht sich nicht die Mühe, seine Politik zu erklären. Nur zu behaupten, dass sich alles aufs Wunderbarste fügen wird, reicht nicht. Das ist Märchenstunde.

Hat die Ampel noch ausreichend Potenzial, um große Vorhaben wie die sogenannte Transformation der Gesellschaft umzusetzen?

Die Ampel kann aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Bundestag alles beschließen, worauf sich die drei Parteien einigen. Aber davon abgesehen: Kein Mensch versteht, was diese Transformation sein soll. Die Bürger wollen keine veränderte Gesellschaft, sondern sie erwarten von den Politikern, dass sie das Land wirtschaftlich voranbringen, die Zuwanderung in den Griff bekommen, die Verwaltung digitalisieren und vereinfachen und gleichzeitig die Klimaschutzziele nicht vernachlässigen. „Transformation der Gesellschaft“ ‐ was für ein sperriger Politikjargon.

Ist der Aufstieg der AfD auch dadurch zu erklären, dass Politik und Gesellschaft nicht mehr die gleiche Sprache sprechen?

Der Erfolg der AfD beruht vor allem auf ihrer Behauptung der vermeintlichen Abgehobenheit der Bundesregierung. Die AfD macht die Menschen zu Unrecht glauben, dass es diese Zumutungen, die mit den Klimaschutzzielen und der Energiepolitik der Bundesregierung verbunden sind, gar nicht bräuchte. Sie bestreiten ja nicht einmal mehr, dass es den Klimawandel gibt. Sie beharren aber darauf, dass deutsche und europäische Bemühungen um einen aktiven Klimaschutz überflüssig seien. Gleichzeitig reden sie den Leuten ein, dass man nur die Flüchtlinge loswerden müsse, und dann werde alles wieder gut. Wie schwierig das in der rechtsstaatlichen Praxis ist, verschweigen ihre Politiker. Die AfD tut so, als wäre sie ganz nah dran an den Menschen ‐ ohne es wirklich zu sein.

Rechts von der CSU ist laut CSU-Übervater Franz Josef Strauß kein Platz für eine demokratisch legitimierte Partei. Jetzt finden sich dort Freie Wähler ‐ und noch weiter rechts die AfD. Ist das die neue Normalität in Deutschland?

Das Phänomen Freie Wähler in dieser Stärke ist bislang kein deutsches Phänomen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob Hubert Aiwanger außerhalb Bayerns so gut ankommt, wie die Freien Wähler denken. Aber: Für die CSU sind sie eine massive Gefahr ‐ auch mit Blick auf das geänderte Wahlsystem auf Bundesebene. Es könnte für die CSU dramatische Folgen haben, wenn Aiwanger an seinem Ziel Bundestag festhält und gleichzeitig die Wählerschaft nach rechts rückt. Bislang war viel Geplänkel im Verhältnis von CSU und Freien Wählern. Künftig wird der Ton rauer werden.

Was bedeutet das bayerische Wahlergebnis für Markus Söder? Wird sein Platz auch nach der nächsten Bundestagswahl in Bayern sein wird?

Das Wahlergebnis vom Sonntag ist nichts Tolles. Wenn man die Konstellation bedenkt ‐ also eine andersfarbige und ungeschickt auftretende Bundesregierung ‐ ist es sogar eher eine Klatsche für die CSU, auch wenn sie es selbst anders darstellen. Aber was das für die Kanzlerkandidatur in der Union heißt? Das ist offen. Bei Herrn Söder sollte man jedenfalls nichts ausschließen.