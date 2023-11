Politik läuft dem Mangel hinterher

Eigentlich sollte das ein Grund zur Freude sein: Das Statistische Bundesamt hat zum Schuljahresstart so viele Erstklässler gezählt wie zuletzt vor 20 Jahren. Für unsere alternde Gesellschaft ist das zunächst eine gute Nachricht. Tatsächlich bietet sie aber Grund zur Sorge.

Seit Jahren bestätigen wissenschaftlich fundierte Prognosen ein ums andere Mal, dass die Schülerzahlen steigen werden und der Mangel an Lehrkräften immens sein wird. Die Kultusministerkonferenz (KMK), in der die Bildungsminister aller Länder zusammenarbeiten, erwartet bis 2035 rund eine Million mehr Kinder und Jugendliche an deutschen Schulen als aktuell.

Der renommierte Bildungsforscher Klaus Klemm kommt im Auftrag verschiedener Bildungsgewerkschaften zu dem immer gleichen Ergebnis: Der Lehrkräftemangel wird noch größer sein, als dies die KMK bislang absieht. Bis 2030 fehlen laut Klemm bundesweit 81.000 Pädagogen und damit fast fünfmal mehr als die KMK annimmt. Jene Veränderungen, die gesichert bevorstehen und zusätzlich Lehrkräfte erfordern, sind noch nicht mal eingepreist ‐ etwa die Inklusion von Kindern mit Behinderungen in Regelklassen und der Ganztagsanspruch, der ab 2026 greift. Allein in Baden-Württemberg werden bis 2035 laut Klemm 17.000 bis 27.000 Lehrkräfte fehlen.

Nicht einberechnet ist zudem der Bedarf an Lehrkräften, um die Bildungsqualität zu steigern ‐ etwa durch Lehrerteams, um einzelne Kinder gezielter zu fördern. Wie nötig dies ist, belegen unzählige Bildungsstudien. Der Zuzug von Familien, die hier Asyl suchen oder eine Arbeit aufnehmen, wird den Mangel befeuern.

Quereinsteiger können kurzfristig helfen. Was es aber dringend braucht, sind mehr gut ausgebildete und motivierte Lehrkräfte ‐ also vor allem mehr Studienplätze. Gerade auch fürs Grundschullehramt, für das es etwa in Baden-Württemberg noch mehr Bewerber als Plätze gibt. Im Südwest-Kultusministerium kursiert die Mär, dass es wegen bereits ausgebauter Studienplätze bald eine Schwemme an Grundschulpädagogen geben wird. Und so hängen die politischen Reaktionen auf den Mangel leider stets der Realität hinterher.