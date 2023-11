Nach der Wahl

Regierung in Polen tritt zurück – neues Parlament vereidigt

Warschau / Lesedauer: 1 min

Neugewählte Mitglieder des polnischen Parlaments während der ersten Sitzung des Unterhauses (Sejm). (Foto: Czarek Sokolowski/AP/dpa )

Die Regierung Morawiecki tritt zurück. Präsident Duda will ihn erneut mit einer Regierungsbildung beauftragen. Was folgt als Nächstes in diesem politischen Schachspiel?

Veröffentlicht: 13.11.2023, 14:31 Von: Deutsche Presse-Agentur