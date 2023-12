Als Wolodymyr Selenskyj kürzlich mit Joe Biden im Weißen Haus über den Fortgang des Kriegs in der Ukraine beriet, verbreitete der ukrainische Präsident Optimismus. Dabei hätte er allen Anlass gehabt, besorgt zu sein. Während er in Washington um Unterstützung für das von Russland überfallene Land warb, koordinierten die Putin-Freunde in der republikanischen Partei zusammen mit Emissären des ungarischen Autokraten Viktor Orbán die Blockade neuer Militärhilfen.

Mit Erfolg. Weder im US-Kongress noch in der Europäischen Union kamen die Bemühungen voran, weitere Mittel für die Ukraine freizumachen. Ein frühes Weihnachtsgeschenk für den russischen Kriegsherrn, der von Anfang an darauf gesetzt hatte, dass der Westen das Interesse an der Verteidigung des überfallenden Landes verlieren wird. Tatsächlich hofft der Kreml auf die Rückkehr Donald Trumps ins Weiße Haus, der signalisiert hat, den Krieg binnen 24 Stunden zu beenden.

Enge Absprache mit G7-Staaten

Der Grund für Selenskyj Optimismus sickert nun durch. Die New York Times berichtet von einem Plan B des Weißen Hauses, eingefrorene russische Reserven zu benutzen, um der Ukraine zu helfen. Die rund 300 Milliarden Dollar liegen in den USA, der EU, Japan und der Schweiz und übersteigen die im US-Kongress feststeckenden 60 Milliarden Dollar an Militärhilfen um das Fünffache. Käme die Ukraine in den Genuss dieser Mittel, wäre die Verteidigung gegen den Aggressor selbst bei einem Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen im November 2024 gesichert.

Laut Times wird dieser „Plan B“ jetzt in enger Koordination mit den Verbündeten in Europa und der G7 vorangetrieben. Bis zum zweiten Jahrestag des Überfalls der Ukraine am 24. Februar sollen Details erarbeitet werden. Diese Frist fiele mit der Münchner Sicherheitskonferenz zusammen, an deren Seitenlinie der Strategie der Feinschliff gegeben werden könnte. Zur Diskussion stehen drei verschiedene Wege, auf die russischen Vermögen zuzugreifen.

Das sind die möglichen Varianten

Die weitestgehende Variante wäre eine Beschlagnahmung der Vermögen. Da nur fünf Milliarden russische Reserven in den USA aufbewahrt werden, setzte das eine enge Koordination mit der EU, Schweiz und den G-7-Staaten voraus. Das Geld könnte dann entweder direkt an die Ukraine überwiesen oder für Militär- und Wiederaufbauhilfen genutzt werden. US-Finanzministerin Janet L. Yellen hat diese Idee bisher abhängig von der Zustimmung durch den Kongress gemacht. Es sei „nicht erlaubt“, souveräne Vermögen ohne Zustimmung des Kongresses zu beschlagnahmen. Eine Expertengruppe um Philip Zelikow, der während beider Bush-Regierungen im US-Außenministerium tätig war, argumentiert, weil Russland internationales Recht gebrochen habe, sei eine Beschlagnahmung der Reserven erlaubt.

Weniger weitgehend wäre das Nutzen der Erträge aus der Anlage der 300 Milliarden Dollar zur Finanzierung der Ukrainehilfen. Damit würde eine Beschlagnahmung der Mittel vermieden. Das käme denen entgegen, die fürchten, dass ein solcher Schritt andere Staaten davon abhalten könnte, Reserven in US-Dollar oder Euro anzulegen.

Treffen mit Chef des Bundeskanzleramts

Die dritte Variante bestünde darin, die russischen Vermögen als Sicherheit für die Aufgabe ukrainischer Staatsanleihen zu benutzen. Kiew hätte über ein Treuhandkonto nur indirekten Zugriff auf die Mittel, könnte aber seine Verbindlichkeiten daran absichern. Daleep Singh, der bis vor Kurzem als hoher Mitarbeiter des Weißen Hauses tätig war, sagt, diese Variante beinhalte einen Anreiz für Moskau, die Aggression zu beenden. Das Geld sei weg, wenn die Ukraine die Verbindlichkeiten nicht zurückzahlen könne. „Ich vermute, Russland hätte etwas mit dieser Situation zu tun“. Andernfalls erhielte Russland seine Reserven in zehn bis 30 Jahren zurück.

US-Präsident Biden hat sich bisher auf keinen Kurs festgelegt. Dass die Details über einen möglichen Plan B zur selben Zeit an die Öffentlichkeit durchsickern, zu der der Spiegel exklusiv über eine brisante „Dinner-Runde“ beim neuen deutschen Botschafter in Washington Andreas Michaelis berichtet, halten Beobachter für keinen Zufall.

Dabei habe der Chef des Bundeskanzleramts, Wolfgang Schmidt, am 24. Oktober mit amerikanischen Russland-Experten die Tabu-Frage diskutiert, wie der Krieg zu einem Ende gebracht werden könnte. Konkretes kam dabei nicht heraus und die versammelten Spezialisten haben keine offizielle Funktion in der US-Regierung.