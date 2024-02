Pläne für Verantwortungsgemeinschaften: Hilfe beim gemeinsamen Altwerden

Schwestern, die zusammen alt werden, oder Wohngemeinschaften, die länger zusammenbleiben wollen, können bald eine Verantwortungsgemeinschaft gründen. Dies schlägt Justizminister Marco Buschmann (FDP) in einem Eckpunktepapier vor, das solchen Wahlverwandschaften das Leben leichter machen soll. Buschmann setzt damit ein Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag um.

An einer Verantwortungsgemeinschaft können zwei bis sechs Personen teilnehmen. Die Gemeinschaft entsteht durch einen Vertrag, der beim Notar geschlossen wird, also nicht auf dem Standesamt. Es gibt auch keine staatliche Prüfung, ob wirklich eine Nähebeziehung besteht. Beendet wird die Verantwortungsgemeinschaft durch eine gemeinsame Aufhebung oder durch eine einseitige Kündigung.

Das geplante „Gesetz über die Verantwortungsgemeinschaft“ sieht eine Grundstufe und vier frei wählbare Module vor. Die Grundstufe regelt eher dramatische Fälle. So kann ein Verantwortungspartner auch eine Niere oder den Teil einer Leber spenden, was sonst nur bei besonderer persönlicher Verbundenheit möglich ist.

Wenn ein Partner seine Geschäftsfähigkeit verliert, kann die andere für ihn als rechtliche Betreuerin eingesetzt werden. Beides könnte man aber auch auf anderem Wege, etwa durch eine Vorsorgevollmacht, erreichen.

Module bei den Regelungen

Wichtiger dürften die Module werden. Im Modul „Zusammenleben“ kann eine Partnerin für alle gemeinsam Geschäfte abschließen, etwa eine Waschmaschine kaufen. Im Modul „Gesundheitheit“ erhalten Parnter ein Auskunftsrecht gegenüber Ärzten und Krankenhäusern.

Im Modul „Pflege“ könnte ein Partner sich bis zu sechs Monaten von der Erwerbsarbeit freistellen lassen, um ein anderes Mitglied der Verantwortungsgemeinschaft zu pflegen. Dieser praktisch sehr relevante Vorschlag steht aber noch unter einem nicht näher begründeten „Prüfvorbehalt“.

Große Bedeutung könnte auch das Modul „Zugewinnausgleich“ haben. Wenn eine Partner zugunsten des anderen zu Hause bleibt, kann er am Ende der Verantwortungsgemeinschaft von den Einnahme des anderen mitprofitieren, wie in einer Ehe mit Zugewinnausgleich.

Modell für Partnerschaften

Dieses Modell dürfte ideal für nicht-eheliche Partnerschaften passen. Wenn die erfolgreiche Anwältin mit dem aufstrebenden Straßenmusiker eine Affäre beginnt und ein Kind zeugt, dann stellt der Musiker oft die Karriere zurück und erzieht das Kind. Sollte die Anwältin nach 13 Jahren dann doch ihren Kanzlei-Kollegen heiraten, hätte der Musiker zumindest Anspruch auf die Hälfte der Einnahmen, die die Anwältin in dieser Zeit mehr erwirtschaftete als er.

Ausdrücklich betont Buschmann, was eine Verantwortungsgemeinschaft nicht bewirkt. Sie verschafft keine Steuervorteile und kein Erbrecht. Sie bringt keine aufenthaltsrechtlichen Vorteile. Sie verschafft kein Sorgerecht für Kinder. Auch ein Aufenthaltsrecht für Ausländer kann so nicht erreicht werden. Umgekehrt soll auch keine rechtliche Pflicht entstehen, die anderen Partner zu pflegen, und eine Bedarfsgemeinschaft beim Bürgergeld entsteht so auch nicht automatisch.

Buschmann will spätestens im Herbst einen Gesetzentwurf vorlegen. Nächstes Jahr könne das Gesetz beschlossen werden.