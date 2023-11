Boris Pistorius mahnt, Boris Pistorius fordert, Boris Pistorius wirbt. Der Verteidigungsminister, seit Januar dieses Jahres im Amt, ist derzeit medial allgegenwärtig. Angesichts der sich überschlagenden Krisen in der Welt kommen ihm die neun Monate vor wie neun Jahre, sagt er. Seine Botschaft: Der russische Angriffskrieg in der Ukraine stelle das Land vor eine neue Realität, von der es sich 30 Jahre lang entwöhnt habe, sagt der SPD-Politiker immer wieder, jüngst am Dienstag im Deutschlandfunk. „Nämlich, dass es eine Kriegsgefahr in Europa gibt durch einen Aggressor. Darauf sind wir mental nicht eingestellt.“

Deutschland müsse sich auf eine solche Gefahr einstellen, um abwehrbereit zu sein. „Wir müssen in der Lage sein, Krieg, einen Abwehrkrieg, einen Verteidigungskrieg führen zu können, damit wir es am Ende nicht müssen“, fordert Pistorius. Man könne sich nicht auf eine Gefahr einstellen, die man nicht wahrnehme und die man nicht annehme. Es gehe in den nächsten Jahren darum, das Sondervermögen zu nutzen und die Strukturen der Bundeswehr neu aufzustellen. Es brauche aber Zeit, Versäumnisse aus 30 Jahren umzudrehen.

Pistorius warnt vor Kriegsgefahr in Europa

Pistorius hatte sich bereits am Sonntag im ZDF entsprechend geäußert. „Wir müssen uns wieder an den Gedanken gewöhnen, dass die Gefahr eines Krieges in Europa drohen könnte. Und das heißt: Wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein. Und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen“, sagte er in der ZDF-Sendung „Berlin direkt“.

Doch während der SPD-Politiker vor einer Kriegsgefahr in Europa warnt, sieht er sich gleichzeitig im eigenen Haus einer Reihe von Problemen gegenüber, die teils hausgemacht, teils durch die Krisen bedingt sind. In der Truppe, die den 63-Jährigen mit großer Sympathie empfangen hatte, wird ihm übel genommen, dass er den bisherigen Kommandeur des Zentrums Innere Führung der Bundeswehr, Generalmajor Markus Kurczyk, ohne persönliches Treffen und ohne die Möglichkeit eines Disziplinarverfahrens in den Ruhestand versetzt hat (siehe Beitrag auf dieser Seite). Kurczyk wird sexuelle Belästigung vorgeworfen, der General bestreitet dies.

Probleme mit den Patriots

Weiter hat Pistorius im Sommer angekündigt, eine 4000 Mann starke Brigade dauerhaft in Litauen stationieren zu wollen. Allerdings finden sich kaum Soldaten, die mit ihrer Familie für drei bis vier Jahre ins Baltikum gehen wollen.

Schließlich ein Blick auf die Nachbeschaffung der an die Ukraine abgegebenen Waffen. Hier steht Pistorius in der Kritik, weil beispielsweise die Auslieferung neuer Patriot-Flugabwehrsysteme erst 2025 beginnt und voraussichtlich 2027 abgeschlossen werden soll: deutlich später als vom Verteidigungsministerium zunächst geplant.

Man verhandle derzeit mit dem US-Hersteller über den Kauf von mehreren Patriots, heißt es in der Antwort des Ministeriums auf eine schriftliche Frage des CDU-Bundestagsabgeordneten Ingo Gädechens, über die der „Spiegel“ berichtet. Bislang hat die Bundeswehr ein Patriot-System an Kiew abgegeben. Anfang Oktober stellte Kanzler Olaf Scholz (SPD) ein weiteres in Aussicht. Danach blieben der Bundeswehr nur noch zwei eigene Patriots.

Mehr militärische Bedrohung

Zurück zu Pistorius, dem Mahner, dem Forderer, dem Werber: Allen Kritikern zum Trotz betont der Minister die Bedeutung der Streitkräfte angesichts zunehmender globaler Konflikte. Die regelbasierte internationale Ordnung werde weltweit zunehmend infrage gestellt und bedroht, sagte er jetzt bei seinem Antrittsbesuch in der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg vor rund 300 Offizieren an der höchsten Ausbildungsstätte der deutschen Streitkräfte. „Krisenhafte Entwicklungen erfolgen in engerer Taktung und oft nicht vorhersehbar, Schlag auf Schlag.“

Unabhängig davon müsse die vom Bundeskanzler ausgerufene Zeitenwende auch in den Köpfen der Menschen geschehen, sagte Pistorius. „Es gibt kein Land auf der Welt, in dem so schlecht über die eigenen Streitkräfte geredet wird wie in Deutschland.“ Franzosen und Briten kämen nie auf die Idee, so über ihre Streitkräfte zu sprechen. „Und die sind auch nicht besser“, sagte der Minister.

Nach Ende des Kalten Krieges und Auflösung des Warschauer Pakts seien seit den 1990er-Jahren in Deutschland Generationen herangewachsen, die keine Vorstellung von einer militärischen Bedrohung hätten haben müssen. Daran müsse man sich jetzt erst gewöhnen. „Das ist ein echter Mentalitätswechsel.“

Das Zwei-Prozent-Ziel in Deutschland

Die Bundesregierung werde im Bündnis mit den internationalen Partnern für Demokratie und Freiheit einstehen. „Wir müssen international Führung übernehmen ‐ nicht als Führungsmacht, sondern als Führungspartner.“ Mehr denn je „bilden unsere Bündnisse den Rahmen für unser Handeln“, sagte Pistorius und warnte: „Parteien, die jetzt fordern, die EU müsse sterben und Deutschland müsse die Nato verlassen ‐ egal ob von ganz links oder ganz rechts –, gefährden die Sicherheit Deutschlands.“

Das nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine von der Bundesregierung geschaffene Sondervermögen von 100 Milliarden Euro schaffe die Grundlage für nötige Verbesserungen bei der Ausrüstung der Truppe. Im kommenden Jahr werde damit auch das Zwei-Prozent-Ziel der Nato erreicht, das Verteidigungsaufwendungen in Höhe von zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts vorsieht. „Die Herausforderung beginnt in den Jahren 27/28. Da wird das Sondervermögen verbraucht sein“, sagte Pistorius.

Schon Ende dieses Jahres werden demnach etwa 66 Prozent der 100 Milliarden Euro vertraglich gebunden sein. Die weitere Erfüllung des Zwei-Prozent-Ziels sei nach Verbrauch des Sondervermögens eine haushaltspolitische Herausforderung. „Zwei Prozent bedeutet dann summa summarum 20 Prozent mehr als heute.“

Wie geht die Finanzierung der Truppe weiter?

An dieser Stelle weiß Pistorius den Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler an seiner Seite: Auch Robert Habeck mahnt eine rechtzeitige Debatte über die Finanzierung der Bundeswehr nach Auslaufen des 100 Milliarden Euro umfassenden Sondervermögens an: „Wenn wir die Zeitenwende ernst nehmen, muss Deutschland für seine Sicherheit mehr tun. Dafür werden wir für die Bundeswehr viel Geld brauchen“, sagte der Grünen-Politiker jetzt der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. „Aber das Sondervermögen wird in nicht allzu langer Zeit aufgezehrt sein ‐ was dann“, fragte der Vizekanzler.

Als möglichen Ausweg hält er die Aufnahme von Krediten über den bisher zulässigen Rahmen hinaus für denkbar. „Die Schuldenbremse hat gute Gründe und sie gilt für die Arbeit dieser Koalition“, machte Habeck deutlich. „Aber wir sollten über den Tag hinausdenken und überlegen, ob die politischen Regeln, die wir uns gegeben haben, unverändert zu den veränderten Zeiten passen.“ Es brauche Antworten darauf, „wie wir auch über eine längere Strecke die verschiedenen Investitionsbedarfe im Land stemmen“.