Seit über sieben Jahren ist „Helfen bringt Freude“ in den kurdischen Autonomiegebieten im Nordirak aktiv. Für eine nachhaltige und sinnvolle Hilfe sind vertrauenswürdige Menschen notwendig, die vor Ort mit der „Schwäbischen Zeitung“ zusammenarbeiten.

Einer davon ist der chaldäisch-katholische Pfarrer Samir Yousif Al-Khoury. Der Mann besucht, der - wäre die Lage im Krisengebiet nicht so schwierig - könnte wegen seiner Tatkraft und Humors auch Don Camillo des Nordiraks genannt werden.

Das Team der Pfarrei verteilt Brennstoff an Geflüchtete. (Foto: pm )

„Fahren Sie zu Pfarrer Samir Yousif Al-Khoury“, raunt uns ein Mitarbeiter vom Gouverneur der Provinz Dohuk im Büro der Provinzhauptstadt zu. „Er ist ein mutiger Geistlicher, uneigennützig und gefühlt 24 Stunden am Tag für seine Gemeinde in vier Bergdörfern unterwegs.“ Gesagt, getan.

Knapp eine Stunde brauchen wir mit dem Auto, um von Dohuk nach Enishke zu gelangen. Das Städtchen liegt idyllisch zwischen hohen Bergen, Obstbäume säumen den Weg. Auf einem Hügel stehen die Ruinen eines Palastes von Iraks Ex-Diktator Saddam Hussein. Früher war das wahrscheinlich ein imposanter Ort, heute ist dort militärisches Sperrgebiet.

Die kurdischen Sicherheitskräfte, die Peschmerga, haben Stellung bezogen, große Panoramafenster zugemauert und wohl einen Horchposten errichtet. Ein Indiz für die schwer kalkulierbare militärische Lage.

Studium in Rom

„Kommt rein, wollt Ihr etwas Warmes“, ruft Pfarrer Al-Khoury, den hier alle Pfarrer Samir nennen, seinen deutschen Gästen zu, bevor er sie herzlich umarmt. Nach einem obligatorischen Glas Tee führt uns der Geistliche, der vor 30 Jahren sein Theologie-Studium in Rom absolviert hat, in sein schlichtes Büro.

An den Wänden hängen Bilder aus der Zeit in Italien. Darauf wirkt Pfarrer Samir eher wie ein Priester aus Südamerika. Drahtig, mit obligatorischen Schnäuzer und durchaus tatkräftig. Heute ist der Bart ab und etwas zugelegt hat der verschmitzt lächelnde Kurde schon.

Der Blick aus dem Fenster zeigt eine malerische Kulisse, doch hinter den Bergen verbirgt sich die unmittelbare Bedrohung, die die Menschen in dieser Region täglich erleben. Hier, zwischen Büchern und Karten, skizziert Pfarrer Samir die Schrecken häufiger Drohnenangriffen der Türkei und die grausame Herrschaft der Terroristen des sogenannten „Islamischen Staates“ (IS). „Vor diesen Verbrechern sind die Menschen hierhin geflüchtet.“

Angriffe auf Stellungen der PKK

Samir kennt die Geräusche der Drohnen, wenn sie über die Berge aus der Türkei nach Kurdistan eindringen. Kämpfer der türkischen-kurdischen Untergrundorganisation PKK sollen damit ausgeschaltet werden. Er hat die Auswirkungen dieser Angriffe auf Zivilisten und die gezielten Bombardierungen von Dörfern miterlebt.

Bei der Frage, was ihn antreibt, sein Leben für die Menschen zu riskieren, antwortet er ruhig: „Aus Liebe zu den Menschen“. Sein Glaube gebe ihm die Kraft, weiterzukämpfen. In diesen Momenten, wenn er über seine Religiosität und sein Engagement spricht, leuchten seine Augen auf, und sein Gesicht zeigt ein warmes Lächeln.

Pfarrer Samir ist ein Mann, der mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält. Er hat die katastrophale Lage der irakischen Institutionen und die Untätigkeit der internationalen Gemeinschaft wiederkehrend offen angeprangert. Er appelliert an die Menschen: „Die Leute hier brauchen dringend Nahrung, Bildung und Sicherheit.“

Unterstützung für Jesiden

Nach dem intensiven Tag im Büro der Kirche begibt sich Pfarrer Samir auf den Weg zu einer Familie, die er besonders unterstützt hat. Es sind Jesiden, die aus dem Shingal-Gebirge nach Enishke geflüchtet sind und eine neue Heimat gefunden haben. Hier wird deutlich, dass Samirs Arbeit nicht nur auf spiritueller Ebene stattfindet. Er kümmert sich auch um die grundlegenden Bedürfnisse der Familie.

„Oft ist es auch schon nur ein Gespräch, was den Menschen hilft“, verrät er. Dazu müsse aber auch praktische Unterstützung kommen. So betreibt Samir auf dem Kirchengrundstück einen Notfallgenerator, der mit Geldern der Spendenaktion der „Schwäbischen Zeitung“ finanziert wurde. Dieser wird im Winter jedes Mal zur Lebensader für viele Familien.

„Ohne Diesel kein Überleben“, sagt Samir nüchtern und erklärt, dass er bereits im Sommer versucht, die Dieseltanks an der Kirche zu füllen. Im Winter, wenn die Temperaturen unter den Gefrierpunkt fallen, ist es lebensbedrohlich für die Menschen. Der Generator ist dann überlebenswichtig.

Von Dortmund zurück nach Enishke

Plötzlich steht eine junge Frau neben ihm. Sie lacht und begrüßt den Pfarrer überschwänglich.

Garadinia Ghassan Yousif ist vor kurzem aus Deutschland zurückgekommen und möchte von ihren Erfahrungen erzählen. Wieder steht Tee bereit und so kann die 24-Jährige entspannt berichten. Sie war für ein Auslandssemester in Dortmund.

Garadinia Ghassan Yousif hat in Dortmund studiert und ist jetzt nach Enishke zurückgekehrt. (Foto: Alexander Fichtner )

„Für mich ist es keine Option gewesen, in Deutschland zu bleiben. Ich wollte immer zurück, auch wenn es dort toll war.“ Mit der finanziellen Hilfe der Kirche konnte sie sich das Semester an der Ruhr finanzieren. Ihre Augen strahlen, wenn sie über ihre Zeit in der Bundesrepublik spricht. „Dort ist fast alles perfekt“, sagt sie.

Zurück mit ihren Eindrücken und gewonnene Wissen verrät sie Samir bei ihrem Gespräch, das sie plant, sich politisch einzusetzen. Garadinia erzählt: „Der Aufenthalt in Deutschland hat meine Augen geöffnet, jetzt will ich etwas zurückgeben“.

Der Pfarrer lehnt sich daraufhin zurück, trinkt einen Schluck Tee, während er kurz innehält. Er nickt ihr aufmunternd zu und sagt: „Du wirst deinen richtigen Weg gehen.“

Garadinia fügt mit Nachdruck hinzu, dass sie nach ihrem Abschluss im Maschinenbau nächstes Jahr das Leben aller Menschen in Kurdistan verbessern wolle.

Bildung als Schlüssel für ein besseres Leben

Pfarrer Samir kann den Stolz auf Garadinia kaum verbergen. Die Studentin ist eine der vielen lebendigen Zeugnisse für den Erfolg seiner Bemühungen. „Bildung ist für mich der Schlüssel für ein besseres Leben.“

Das Engagement dazu startet auch in dieser abgelegenen und von vielen vergessenen Region sehr früh. Die Kirchengemeinde betreibt einen Kindergarten, der nicht nur als Betreuungsort dient, sondern auch die Erziehung der Kinder fördert.

„Infrastruktur ist hier Mangelware, die Ausbildung ein überlebenswichtiger Faktor. Mit Bildung können wir eine bessere Zukunft gestalten“, ist sich der Pfarrer sicher.