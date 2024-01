Außerhalb des Brüsseler Politzirkus ist er kaum bekannt: Charles Michel, aktueller EU-Ratspräsident, Ex-Ministerpräsident Belgiens und ab Juli sehr wahrscheinlich Mitglied des dann neu gewählten Europäischen Parlaments. Mit seiner am Wochenende bekannt gegebenen Entscheidung, für einen Sitz in der Liberalen Fraktion zu kandidieren, hat er die Abläufe gehörig durcheinandergewirbelt. Denn eigentlich nimmt sein Nachfolger als Chef des Rats erst zum 1. Dezember die Arbeit auf.

Wie aber soll das Vakuum bis dahin überbrückt werden? Beobachter mit Hang zum Drama malten schon den Teufel an die Wand in Gestalt von Ungarns Premierminister Victor Orban, dessen Land im Sommer die Ratspräsidentschaft übernimmt. Die wechselt ja bekanntlich alle sechs Monate. Seit 1. Januar ist Belgien an der Reihe, ab 1. Juli kommt Ungarn dran.

Vorgezogene Wahl des neuen Ratspräsidenten?

Der für fünf Jahre gewählte Ratspräsident soll dafür sorgen, dass der Kurs sich nicht ebenfalls alle sechs Monate ändert und innenpolitische Erwägungen die EU-Geschäfte überlagern. Victor Orban wäre dafür wohl kaum der richtige Garant.

Entweder einigen sich die Ratsmitglieder also einstimmig auf eine andere Interimslösung oder sie ziehen die Wahl des Ratspräsidenten vor. Aber auch das ist trickreich. Denn die hohen Posten - also die Leitung des Rats, der Chefposten in der EU-Kommission, das Außenamt und der Spitzenjob im EU-Parlament - werden nach Regional-, Geschlechter- und Parteienproporz ausgeklüngelt. Da Ursula von der Leyen sich weiterhin bedeckt hält, wäre nicht einmal ausgeschlossen, dass Michel nach glanzvoll gewonnener Wahl als liberaler Spitzenkandidat EU-Kommissionspräsident wird.

Von der Leyen unter Zugzwang

Mit Michels Schachzug wächst der Druck auf die deutsche Kommissionspräsidentin, ihre Zukunftspläne öffentlich zu machen. Es soll nicht laufen wie 2019, als das Ergebnis der Europawahl bei der Vergabe des Postens keine Rolle spielte. Von der Leyen hatte damals auf keiner Wahlliste gestanden.

Wenn sie es noch einmal machen will, müssten die Konservativen sie als Spitzenkandidatin ins Rennen schicken. Dazu wäre die EVP bereit, wartet aber noch auf grünes Licht von Seiten der potenziellen Bewerberin. Was in Brüssel für viel Aufregung sorgt, bereitet den meisten Wählern vermutlich keine schlaflosen Nächte.

Schwierige Aufgabe für neuen Ratspräsidenten

Sie haben schon Mühe, die Aufgaben von Rat, Kommission und Parlament auseinanderzuhalten und kennen das Spitzenpersonal ebenso wenig wie die in der EU-Blase leidenschaftlich geführte Debatte um das Spitzenkandidatenprozedere. Jean-Claude Juncker und Martin Schulz hatten es aus der Taufe gehoben, um der EU mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Doch nach einer Legislatur ließen es die Regierungschefs schon wieder in der Versenkung verschwinden und hoben von der Leyen auf den Schild.

Ob ein Michel oder eine von der Leyen an der Spitze der neuen Kommission steht, wird an den Gesetzesvorschlägen der Brüsseler Behörde wenig ändern. Wenn aber, wie zu befürchten ist, das Gewicht rechtspopulistischer Parteien im nächsten Europaparlament stark zunimmt, dann werden Kompromisse schwieriger. Ein paar Regeln weniger tun Europa sicherlich gut. Eine komplette Lähmung aber wäre fatal.