Pence gegen Trump

Jack Smith ließ in seiner Anklage gegen Donald Trump keinen Zweifel daran, wer am 6. Januar 2021 das Opfer und wer der Täter war. Mehr als 100 Mal nannte der Sonderermittler in der Klageschrift den Mann, für den der aufgehetzte Mob vor dem Kongress einen Galgen aufgebaut hatte. „Hängt Mike Pence“ skandierten die Aufständischen, die Jagd auf den Vizepräsidenten machten, weil dieser es ablehnte, die Zertifizierung des Wahlsieges Joe Bidens zu verweigern.

Das hatte laut Anklage auch Trump wiederholt von ihm verlangt, obwohl er gewusst hätte, dass es weder eine faktische Grundlage dafür gab noch Pence dazu befugt war. Von besonderem Interesse ist ein Telefonat vom Neujahrstag, in dem Trump von ihm verlangte, als Präsident des Senats die Zertifizierung der Wahlergebnisse am 6. Januar zu verhindern. Pence widersprach. Er habe kein Recht dazu, die Stimmen für Joe Biden zurückzuweisen. „Du bist zu ehrlich“, soll Trump ihm geantwortet haben.

Der Slogan „zu ehrlich“ steht nun auf T–Shirts und Kappen, die den vor sich hin dümpelnden Vorwahlkampf von Pence beflügeln sollen. Der Kandidat selbst bleibt wortkarg, sagt aber genug, um Schlagzeilen zu machen. „Ich glaube fest daran, dass jemand, der sich über die Verfassung stellt, niemals Präsident der Vereinigten Staaten sein sollte“, erklärte er zur historischen Anklage gegen den Ex–Präsidenten.

Richterin warnt Trump

Obwohl Trump von der Richterin bei der Haftvorführung am Donnerstag ausdrücklich gewarnt worden war, Prozessbeteiligten zu drohen, tat er auf seinem Netzwerk „Truth Social“ genau das. „Wenn Sie mich verfolgen, werde ich Sie verfolgen.“ Pence musste sich angesprochen fühlen. Zumal der Präsident ihn kurz darauf namentlich ins Visier nahm. „Wow, endlich ist es soweit!“, hetzte der Angeklagte. „Der kleine Mike Pence (...) ist auf die dunkle Seite gewechselt.“

Trump fürchtet nicht, dass Pence ihn bei den Vorwahlen schlagen könnte. Mit knapp zwei Prozent Unterstützung ist nicht einmal sicher, ob er sich überhaupt für die erste Republikaner–Debatte Ende August in Milwaukee qualifiziert. Aber juristisch kann er ihm gefährlich werden. Er habe nie gesagt, dass Pence „zu ehrlich“ sei, behauptet Trump.

Sein Verteidiger John Lauro ging zuletzt in Talkshows, um Pence zu diskreditieren. „Ich kann nicht abwarten, die Möglichkeit zu bekommen, Mr. Pence ins Kreuzverhör zu nehmen.“ Der Angeklagte hätte nicht mehr versucht, als auf den Pausenknopf zu drücken, „um den Staaten zu erlauben, tätig zu werden“.

Pence bleibt standhaft

Pence bleibt dabei. „Die haben mich aufgefordert, die Wahlergebnisse zurückzuweisen“, bekräftigte er auf CNN den Druck, den er von Trump und dessen mutmaßlichen Mitverschwörern erhalten hatte. Beliebt macht sich der Kandidat damit an der Basis nicht. Ihm kann das nicht entgangen sein. Dass er trotzdem weitermacht, erklärt er mit einer größeren Mission. „In Wahlkämpfen geht es um mehr als die Wahl eines Kandidaten“, sagte er kürzlich.

Wenn dem so ist, bedeutet das nicht viel Gutes für den Angeklagten. Sonderermittler Smith beantragte wegen der Drohungen Trumps auf „Truth Social“ bereits besonderen Zeugenschutz vor der Weitergabe seines Beweismaterials an die Verteidigung.