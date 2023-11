Diplomatie

Peking fordert vor Xi-Biden-Treffen Zugeständnisse von USA

Peking / Lesedauer: 2 min

Bereits im vergangenem November kamen US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi zu einem bilateralem Treffen zusammen. (Foto: Alex Brandon/AP/dpa )

US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi planen in den kommenden Tagen ein Treffen am Rande des Apec-Gipfels. Im Vorfeld fordert Peking Zugeständnisse von Washington in einigen heiklen Punkten.

Veröffentlicht: 13.11.2023, 10:22 Von: Deutsche Presse-Agentur