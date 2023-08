Patienten sollen besser zur richtigen Notversorgung gesteuert werden

Ganz neu ist der Vorschlag von Kinderärztepräsident Thomas Fischbach nicht, aber er hat Aufreger–Potenzial: Wenn Eltern mit ihren Kindern ohne wirklich Not einen Notdienst in Anspruch nähmen, sollten sie dafür eine Gebühr entrichten, forderte der Mediziner in der „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Und: Es sei schade, dass sich die Politik „aus Angst vor Gegenwind“ nicht wirklich an das Thema herantraue.

Das stimmt allerdings so nicht ganz. Im Mai hatte die Union den Vorschlag gemacht, von Patientinnen und Patienten, die ohne vorherige telefonische Ersteinschätzung in die Notaufnahme kommen, eine Gebühr von 20 Euro zu verlangen. CDU und CSU unterstützten damit einen Vorstoß von Andreas Gassen, dem Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der für solche Fälle ebenfalls eine Notaufnahme–Gebühr gefordert hatte. „Wer selbst in eine Notaufnahme gehen kann, ist oft kein echter medizinischer Notfall“, hatte Gassen den Zeitungen des „Redaktionsnetzwerks Deutschland“ gesagt.

Bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stoßen diese Vorstöße allerdings auf taube Ohren. Über eine Gebühr werde nicht diskutiert, heißt es dazu. Eine Ministeriumssprecherin verwies am Montag auf die Vorschläge zur Reform der Notfallversorgung, die eine Expertenkommission vorgelegt hatte. Gefordert werden in dem Konzept unter anderem neue integrierte Leitstellen, die am Telefon eine erste medizinische Einschätzung vornehmen und damit Notdienst–Praxen und Notaufnahmen entlasten sollen. An mehr als 400 Krankenhäusern in Deutschland sollen zudem sogenannte integrierte Notfallzentren entstehen. Auch für die Notfall–Versorgung von Kindern und Jugendlichen empfiehlt die Regierungskommission entsprechende Zentren.

Dass es in der Notfall–Versorgung Verbesserungsbedarf gibt, sieht auch der baden–württembergische Gesundheitsminister Manfred Lucha so. „Die Regelversorgung darf sich nicht in die Notaufnahmen oder Notdienstpraxen verlagern, wie das aktuell zum Teil der Fall ist“, sagte der Grünen–Politiker der „Schwäbischen Zeitung“. Aber eine Gebühr löse nicht das Problem. „Die Niederlassung muss attraktiver werden, und es braucht eine bessere Bedarfsplanung“, so Lucha. Hier seien die Selbstverwaltung und der Gesetzgeber gefragt.

Die Regierungskommission hat im Februar Zahlen zur Notfallversorgung in Deutschland vorgelegt. Danach wurden im Jahr 2019 im gesamten zwölf Prozent mehr Notfallpatienten behandelt als 2009. Allerdings hat in diesem Zeitraum die Anzahl der Patienten, die von einem Bereitschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung behandelt wurden, abgenommen — die Zahl der Notfall–Versorgungen im Krankenhaus dagegen deutlich zu (plus 18 Prozent). Die Anzahl älterer Menschen in den Notaufnahmen sei überproportional angestiegen.