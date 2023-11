Landratswahl

Parteiloser gewinnt in Brandenburg ‐ AfD-Kandidat verliert

Lübben

Der parteilose Kandidat Sven Herzberger gewinnt die Landratswahl im Kreis Dahme-Spreewald. (Foto: Patrick Pleul/dpa )

So knapp der erste Wahlgang um das Landratsamt in Dahme-Spreewald war, so deutlich fiel das Ergebnis bei der Stichwahl aus. Sven Herzberger liegt weit vor dem AfD-Kandidaten.

Veröffentlicht: 12.11.2023