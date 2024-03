Papst sollte sich an Putin wenden

Papst Franziskus hinterlässt mit seinem Aufruf, den Krieg in der Ukraine durch Verhandlungen zu beenden, Irritationen, Fragen und mehr noch: tiefe Verletzungen aufseiten der von Russland überfallenen Ukrainer.

Kann ein Kirchenoberhaupt Befürworter eines Krieges sein? Wohl kaum, sein Job ist es, Brücken zu bauen. Doch bei allem Respekt: Der Papst wendet sich mit seinen Gedanken an die falsche Adresse, wenn er die Leidtragenden anspricht, die Menschen in der Ukraine. Franziskus, der immer auf der Seite der Opfer, der Armen, der Benachteiligten steht, lenkt ab, liegt falsch. Denn Russland ist in diesem Fall der Aggressor! Warum wendet er sich nicht an den russischen Diktator Wladimir Putin und fordert ihn dazu auf, seine Truppen aus der Ukraine zurückzuziehen? Mit diesem Schritt könnte Putin sofort Frieden schaffen: ohne Verhandlungen, ohne Kapitulation.

Weiter schätzt Franziskus den Machthaber im Kreml völlig falsch ein: Putin ist kein Verhandlungspartner, auf den Verlass wäre. Zu oft hat er Verträge und Zusagen gebrochen. Der Frieden, zu dem der Papst aufruft, wäre kein Frieden, sondern ein Waffenstillstand vor dem nächsten Krieg.

Theologie bestätigt das Recht auf Selbstverteidigung

Schließlich ein Blick auf die Theologie, die bestätigt: Es ist das gute Recht der Ukraine, sich gegen den russischen Angriff zu verteidigen. Das Zweite Vatikanische Konzil hat festgehalten, dass „wenn alle Möglichkeiten einer friedlichen Regelung erschöpft sind, einer Regierung das Recht auf sittlich erlaubte Verteidigung“ nicht abgesprochen werden kann. Die Kriterien für einen „gerechten Krieg“, wie sie der katholische Katechismus definiert, sind im Falle des ukrainischen Verteidigungskrieges erfüllt.

Die Denkschrift des Rates der EKD „Aus Gottes Frieden leben – für gerechten Frieden sorgen“ von 2007 lehnt zwar die Rede vom „gerechten Krieg“ ab, hält aber fest: „Bei schwersten, menschliches Leben und gemeinsam anerkanntes Recht bedrohenden Übergriffen eines Gewalttäters kann die Anwendung von Gegengewalt erlaubt sein, denn der Schutz des Lebens und die Stärke des gemeinsamen Rechts darf gegenüber dem ‚Recht des Stärkeren‛ nicht wehrlos bleiben.“

Der Papst spricht aus, was viele Politiker denken

Doch es ist falsch, dem Papst Naivität zu unterstellen. Er spricht aus, was viele politische Kräfte in Europa und den USA denken: dass die Ukraine auf verlorenem Posten steht, nicht gewinnen kann und versuchen sollte, weiteres Blutvergießen zu vermeiden. Denn die schleppenden Waffenlieferungen der Nato und der USA könnten die Ukraine so schwächen, dass sie den Kampf einstellen muss. Dann behielte Franziskus recht: eine bedrückende Vorstellung.