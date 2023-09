Das Parlament der neutralen Schweiz macht den Weg frei für einen internationalen Panzerdeal. Die Schweizer können nun 25 eingemottete Leopard 2-Kampfpanzer ihrer Armee an den Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall verkaufen. Von dem Geschäft soll die Ukraine indirekt profitieren. Kiew braucht dringend schwere Waffen gegen den Aggressor Russland. Am Dienstag stimmte in Bern die kleine Parlamentskammer, der Ständerat, der nötigen völligen Außerdienststellung der Leopard 2 zu. Die große Kammer, der Nationalrat, hatte sich schon dafür ausgesprochen.

Damit sind die rechtlichen Hürden für den Verkauf der Panzer an Rheinmetall gefallen. Rheinmetall soll, so lautet der Plan, die ausgemusterten Panzer aus der Schweiz auf Vordermann bringen. Dann können die Leo 2 diejenigen Lücken bei der Bundeswehr und anderen westlichen Armeen füllen, die durch die Weitergabe von Panzern an die Ukraine entstanden sind. Die Bundesregierung in Berlin hatte das Konzept entworfen.

Bundesrat muss über Verkauf entscheiden

In Helvetien macht sich vor allem Verteidigungsministerin Viola Amherd von der Partei Die Mitte für den Deal stark: „Wir können so einen Beitrag zur Sicherheit Europas und damit auch der Schweiz leisten.“ Eine mögliche Verletzung der Schweizer Neutralität sieht sie nicht. Im Gegenteil: „Neutralitätsrechtlich ist das möglich und neutralitätspolitisch ist es im Interesse der Schweiz.“ Gegen den Verkauf hatte vor allem die nationalkonservative Schweizerische Volkspartei (SVP) mobil gemacht.

Nun muss die Regierung, der Bundesrat, über den Verkauf entscheiden. Gibt der Bundesrat grünes Licht, könnte die Ukraine erstmals seit Beginn des russischen Großangriffs im Februar 2022 von Schweizer Rüstungsgütern mit Billigung Berns profitieren. Wenn auch indirekt.

Eingeleitet wurde der Deal durch Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). In einem Brief vom Februar an Amherd legten die deutschen Minister das Interesse Rheinmetalls dar, „eingelagerte Leopard 2-Kampfpanzer der Schweizer Armee, soweit diese nicht wieder in Nutzung genommen werden sollen, zu erwerben“. Pistorius und Habeck ersuchten Amherd, dem Verkauf zuzustimmen. Eine Weiterleitung der Leo 2 aus der Schweiz an die Ukraine würde nicht erfolgen. Amherd erwiderte, dass ein Verkauf an eine entscheidende Voraussetzung geknüpft sei: Die „Außerdienststellung“ der Panzer. Dies ist nun erfolgt.