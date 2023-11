Lynette Adkins war drei Jahre alt, als Terroristen der El-Kaida am 11. September 2001 fast 3000 Menschen in New York, Washington und Shanksville ermordeten. Nicht alt genug, um selbst das Trauma der Anschläge erlebt zu haben, mit denen Osama bin-Laden die Supermacht herausforderte. Mehr als 22 Jahre später gerät die Dramakönigin auf TikTok, Instagram und YouTube, die sonst über Mode, Yoga, Reisen und ihr Leben in Los Angeles plaudert, ins Schwärmen über den Terrorfürsten.

Sie habe „eine existenzielle Krise“ erlebt, als sie bin Ladens „Brief an Amerika“ gelesen habe. Der habe ihr die Augen geöffnet, sagt die Influencerin, die ihre vielen Tausend Anhänger auffordert, alles stehen und liegenzulassen und sich selbst davon zu überzeugen. Was sie auf das Webarchiv des britischen Guardian brachte, der dort eine englische Übersetzung des Hasspamphlets aus dem Jahr 2002 publiziert hatte, verriet Adkins nicht.

Al-Qaida-Führer als Befreiungskämpfer

Nachdem Millionen User auf TikTok ihre Videos und die Aufrufe anderer zur Lektüre des Briefs gesehen haben, schritt das Netzwerk ein. Es blockierte Adkins und andere Inhalte, die auf bin Laden verwiesen. Ein Sprecher erklärte, TikTok gehe „proaktiv und aggressiv“ gegen Inhalte vor, „die jede Form von Terrorismus unterstützen“. Der Guardian depublizierte den Text, der ursprünglich aus Dokumentationszwecken eingestellt worden war. Es fehle der Kontext, erklärt die linke Tageszeitung selbstkritisch.

TikTok geht proaktiv und aggressiv gegen Inhalte vor, die jede Form von Terrorismus unterstützen. Sprecher

So viel Einsicht ist bei den überwiegend jungen Nutzern nicht vorhanden, die den Al-Qaida-Führer zu einer Art Befreiungskämpfer stilisieren. Das passt zu den Befunden einer Umfrage von YouGov, die zeigt, dass nur jeder zweite Amerikaner zwischen 18 und 29 Jahren die für das Massaker gegen 1400 israelische Zivilisten am 7. Oktober verantwortliche Hamas als Terrororganisation bezeichnet.

Riesige Resonanz

Experten erklären das mit einer selektiven Wahrnehmung, die bin-Ladens Sympathie für die Palästinenser hervorhebt, aber andere, unbequeme Realitäten ausblendet. Etwa die LGTBQ+-feindlichen, antiwestlichen und hasserfüllt antisemitischen Ideen, die er als Rechtfertigung für den Terror anführt. Vermutlich geriete Adkins in eine noch existenziellere Krise, wenn sie bedächte, was Al-Qaida oder Hamas mit Frauen wie ihr machen würden.

Charlie Winter, der islamistische Hasspropaganda im Netz verfolgt, zeigte sich in der New York Times überrascht, „wie viel Resonanz“ der Brief bin Ladens gefunden habe. Neben seiner langen Liste an Klagen über den Westen und Israel rufe er „zu Völkermord und dem Töten von Zivilisten in jeder demokratischen Nation“ auf.

Antisemitische Inhalte bei X

TikTok ist nicht die einzige Platform, auf der das Pamphlet Konjunktur hat. Daten von Google, Instagram, Facebook und X zeigen einen ähnlichen Trend. Die Netzwerke werden seit Beginn des Gaza-Kriegs auch von antisemitischen und islamophoben Hassbotschaften überschwemmt. Besonders dramatisch ist laut einer Analyse der Anti-Defamation-League (ADL) die Situation auf Elon Musks Kurznachrichtendienst X. Dort nahmen antisemitische Inhalte um 919 Prozent zu.

Zuletzt mit einem Beitrag von Musk selbst, der einen Post mit „like“ markierte, der den Juden selbst die Schuld an dem Hass auf sie zuweist. „Sie haben gesagt, wie es ist“, antwortete Musk dem Verfasser. IBM zog in Reaktion auf den antisemitischen Ausfall des X-Eigentümers seine Werbung zurück. Andere Unternehmen erwägen ebenfalls, ihre Etats zu streichen.

Media Matters hatte dokumentiert, wie Werbung von Apple, Amazon und anderen großen Marken neben neonazistischen und antisemitischen Beiträgen auftauchte. Seitdem werden die Anzeigen-Verkäufer auf X von ihren Kunden zur Rede gestellt. Intern fragten sie bei der kürzlich berufenen X-Chefin Linda Yaccarino nach, was sie zu Musks Beiträgen sagen sollten.