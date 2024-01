Özdemir zu Habeck-Blockade: „Ich erwarte eine harte Verurteilung“

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bereitet es Sorgen, „dass einige Gruppen von ganz Rechtsaußen versuchen, die Bauernproteste für ihre Umsturzfantasien zu kapern“. Die folgenden Fragen hat er der „Schwäbischen Zeitung“ schriftlich beantwortet.

Herr Özdemir, haben Sie Verständnis für die andauernden Proteste der Landwirte, obwohl die Bundesregierung die geplante Streichung der Kfz-Steuerbefreiung zurücknimmt?

Cem Özdemir: Die Landwirtschaft hat in der Bevölkerung große Sympathien für ihre Anliegen erfahren. Die ursprünglichen Sparpläne hätten den Agrarsektor übermäßig stark belastet. Ich habe mich entschieden vor den Berufsstand gestellt und Vorschläge zur Gegenfinanzierung gemacht. Der überproportionale Beitrag zur Haushaltskonsolidierung ist nun vom Tisch! Die Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für land- und forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge wurde komplett zurückgenommen und die Agrardiesel-Beihilfe wird in drei Schritten abgebaut, damit sich die Betriebe darauf einstellen können.

Bauernproteste im Live-Blog Am Montag halten wir Sie auf Schwäbische.de ab 6 Uhr morgens über die Bauernproteste in der Region und die Verkehrsbehinderungen mit Informationen, Fotos und Videos auf dem Laufenden. Hier geht's zum Live-Blog

Ich will aber deutlich sagen: So wie wir denjenigen zuhören, die mit legitimen demokratischen Mitteln ihre Position zum Ausdruck bringen, so sehr schaden diejenigen, die mit Galgen und ähnlichen Dingen auftreten, dem Anliegen. Es muss klar sein: demokratischer Protest, ja, aber Gewalt und jede Form der Bedrohung geht gar nicht.

Die Regierung will die Subventionen beim Agrardiesel bis zum Jahr 2026 abschaffen. Bauernpräsident Joachim Rukwied fordert, die Steuerbegünstigung beizubehalten. Gibt es diesbezüglich Bewegung?

Wir haben einen guten und fairen Kompromiss gefunden, zu dem ich stehe. Ich würde mir da übrigens von der demokratischen Opposition mehr Redlichkeit und Ernsthaftigkeit wünschen. Der Rechnungsprüfungsausschuss hat die Bundesregierung kürzlich einstimmig - also auch mit den Stimmen von CDU und CSU - aufgefordert, die Kfz-Steuerbefreiung abzuschaffen. Jetzt bleibt sie vollständig. Die Union hat in den letzten 16 Jahren regiert und die Agrarpolitik verantwortet - es steht ihr nicht gut, wenn sie von den Problemen nichts wissen will, die sie verursacht hat. Nehmen Sie das Beispiel Nitratbelastung in Böden und Gewässern: Die EU hat Deutschland Strafgelder von täglich mehr als einer Million Euro angedroht, weil meine Vorgänger nichts getan und stattdessen den Bauern vermittelt haben, alles sei in Ordnung. So kann man doch nicht Politik machen. Das war kein leichtes Erbe, aber ich habe das gelöst.

Mehrere Bauernverbände beklagen die schlechte Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft mit Blick auf die weltweite Nahrungsmittelproduktion. Haben sie recht?

Natürlich braucht es in Europa möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen. Ich setze mich deshalb in Brüssel für eine europäische Lösung ein, wo übrigens eine christdemokratisch angeführte Kommission sitzt. Mit den handwerklich schlecht gemachten und letztlich gescheiterten Plänen zur Pflanzenschutzmittelreduktion hat die Union den Berufsstand massiv verunsichert. Auch da war ich als Feuerwehr unterwegs. Der größte Hebel ist die Agrarpolitik der EU - die GAP. Das wird mit Blick auf die nächste Förderperiode ab 2027 wichtig, da geht es um viele Milliarden. Die aktuellen Regelungen sind ein zweifelhaftes Vermächtnis meiner Vorgängerin.

Empfohlene Artikel Meinung Kommentar: Bauernproteste nicht delegitimieren q Politik

Wie bewerten Sie den Ablauf der Proteste - gerade im Hinblick, dass Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von einigen Bauern daran gehindert wurde, nach seinem Urlaub eine Fähre von der Insel Hallig Hoge zum Festland zu verlassen?

In einer Demokratie sind Proteste ein legitimes Mittel, um sich und seinen Interessen Gehör zu verschaffen. Das darf jeder und das ist auch gut so. Zu den Spielregeln gehört aber auch: keine Gewalt, egal in welcher Form. Ich hätte mir da übrigens auch ein paar klare Worte von Herrn Merz oder Herrn Söder gewünscht bezüglich der Attacken gegen unseren Vizekanzler. Bilder, wie die aus Schleswig-Holstein, schaden der deutschen Landwirtschaft und denjenigen, die sich für gute Lösungen einsetzen.

Auf diesem Video sieht man, wie einige sich nicht damit abfinden wollen, dass sie nicht einfach so auf die Fähre können, um mit Robert Habeck zu sprechen. Sie bahnen sich nen Weg durch die Linie der Polizisten. Die Fähre konnte gerade noch so ablegen.#Schlüttsiel https://t.co/fDkKHBYIGc pic.twitter.com/GJli0ffgdV — Ŋīmæ (@NimaOgR) January 5, 2024

Schauen Sie, ich schaffe es doch auch, mich glasklar von der sogenannten Letzten Generation und ihren Methoden, die dem Klimaschutz in Deutschland massiv schaden, abzugrenzen. Ich erwarte deshalb von allen Seiten ohne Wenn und Aber eine harte Verurteilung derjenigen, die den Boden der demokratischen Auseinandersetzung verlassen. Sorge bereitet mir, dass einige Gruppen von ganz Rechtsaußen versuchen, die Bauernproteste für ihre Umsturzfantasien zu kapern. Das darf nicht zugelassen werden und wir werden da genau hinschauen. Auch vor Relativierungen kann ich nur warnen.