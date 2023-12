USA

Oberstes Gericht von Colorado streicht Trump von Wahlzettel

Washington/Denver / Lesedauer: 2 min

Anhänger des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatten am 6. Januar 2021 den Parlamentssitz in Washington gestürmt. (Foto: Charlie Neibergall/AP/dpa )

Donald Trump will bei der US-Präsidentenwahl 2024 erneut antreten. Doch wird sein Name auf den Wahlzetteln stehen? Kläger in verschiedenen US-Bundesstaaten versuchen dies zu verhindern.

Veröffentlicht: 20.12.2023, 01:14 Von: Deutsche Presse-Agentur