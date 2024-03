Das deutsch-französische Verhältnis ist so schlecht wie schon lange nicht mehr. Seit Wochen streiten die beiden Nachbarländer um die Ukraine-Unterstützung. Sticheleien sind an der Tagesordnung. Etwa was die Militärhilfe angeht, bei der Frankreich nach Ansicht Deutschlands nicht genug leistet. Paris kontert mit Unverständnis über das deutsche Zögern beim Taurus.

Auch persönlich scheint es zwischen Emmanuel Macron und Olaf Scholz nicht zu klappen. Hier der ungestüme Präsident, dort der bedächtige Kanzler. Als Macron nach einem Ukraine-Unterstützertreffen Ende Februar die Entsendung von Bodentruppen nicht ausschloss, riss Scholz der Geduldsfaden. Er werde keine Bundeswehrsoldaten in die Ukraine schicken, betonte er „klipp und klar“.

Europa braucht Macron

Natürlich verletzte Macron alle diplomatischen Regeln, als er in der Frage der Truppenentsendung vorpreschte. Was vertraulich besprochen wurde, sollte vertraulich bleiben. Doch der impulsive Staatschef hielt sich selten an die Konventionen. Er eckte oft an. Zuerst, indem er den russischen Präsidenten Wladimir Putin mit großer Geste 2019 in seiner Ferienresidenz Bregançon empfing, ohne sich vorher mit Deutschland abgestimmt zu haben. Dann zu Kriegsbeginn, als er regelmäßig mit dem Kremlherrscher telefonierte, als könne er einen Frieden herbeiführen. Nun mit seiner Forderung, in Sachen Ukraine „nichts“ auszuschließen.

Ja, Macron ist eine Nervensäge. Aber eine, die Europa braucht. Der Präsident hat mit seiner disruptiven Art viel erreicht. Der Wiederaufbaufonds nach der Corona-Pandemie, der zu den europäischen Erfolgsgeschichten zählt, ist vor allem ihm zu verdanken. Gemeinschaftsschulden für Waffenlieferungen an die Ukraine, wie er sie fordert, könnten der nächste, für Deutschland schmerzhafte Schritt sein. Scholz wird auch hier zurückzucken. Doch prüfen sollte er die Idee allemal. Denn es geht nicht nur um die Sicherheit der Ukraine.