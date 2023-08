Nordkorea äußert sich nach Grenzübertritt zu US–Soldat

Nordkoreas Machtapparat hat sich erstmals zum Verbleib eines jungen US–Soldaten geäußert, der vor einem Monat unerlaubt die innerkoreanische Grenze übertreten hatte. Er habe bei Ermittlungen zugegeben, illegal nach Nordkorea eingedrungen zu sein, berichteten die staatlich kontrollierten Medien des abgeschotteten Landes.

Er soll aus Verärgerung über „die unmenschliche Behandlung und die rassistische Diskriminierung in der US–Armee“ nach Nordkorea übergetreten sein. Pjöngjang zufolge äußerte dieser den Wunsch, in Nordkorea oder einem Drittland Zuflucht zu suchen, weil er angesichts „der ungleichen amerikanischen Gesellschaft desillusioniert“ sei.

Die Darstellung Nordkoreas zu den angeblichen Motiven des Mannes lässt sich nicht unabhängig überprüfen. Die USA hatten bisher keinen direkten Zugang zu Travis K. Beide Länder unterhalten keine diplomatischen Beziehungen. Der Fall des Soldaten gibt seit seinem Verschwinden im Juli Rätsel auf. Über seine Motive und Pläne war zunächst nichts bekannt.

„Es ist wohl halb wahr, halb Propaganda“, sagte der Nordkorea–Experte und frühere Forscher beim südkoreanischen Institut für Nationale Vereinigung, Park Young Ho, zu den angeblich gemachten Aussagen des Soldaten. Keiner wisse, was Travis K. wirklich wolle. Nordkorea wolle aber seine Seite dazu nach außen hin vermitteln, um sich als „normaler Staat“ zu präsentieren. Unklar sei, ob es wegen des Falls zu einer Vereinbarung zwischen Washington und Pjöngjang kommen könne.

Pentagon will Soldat nach Hause holen

Nordkorea, das vor allem wegen seines Atomwaffenprogramms international weitgehend isoliert ist, wirft den USA seit Jahrzehnten eine feindselige Politik vor.

Nach Angaben der US–Streitkräfte in Südkorea hatte der Soldat an einer kommerziellen Tour entlang des südkoreanischen Teils der entmilitarisierten Zone teilgenommen und dann die Grenze zu Nordkorea absichtlich übertreten. Wie das US–Verteidigungsministerium später mitteilte, hätte der Soldat eigentlich nach Hause zurückkehren sollen. In Südkorea hatte er demnach wegen einer Straftat eine gewisse Zeit in einer Haftanstalt verbracht.

Die sogenannte entmilitarisierte Zone trennt die beiden koreanischen Staaten voneinander. In den vergangenen Jahrzehnten überquerten mehrfach US–Amerikaner die Grenze zu Nordkorea ohne Erlaubnis. Dort wurden sie meist zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt und erst nach langen Verhandlungen wieder freigelassen.