Rolle rückwärts bei der Verkehrswende

Ein x-beliebiger, schöner Herbsttag im Schwarzwald: Auf den Bahnhöfen entlang der Schwarzwald-Bahn, die von Offenburg bis Singen führt, versammeln sich Rentner mit ihren Mountainbikes, Wanderer mit ihren Stöcken und Rucksäcken und Einkaufstouristen: Sie profitieren vom 49-Euro-Ticket, das ihnen einen Monat bundesweit Fahrten im gesamten Nah- und Regionalverkehr ermöglicht. Nach Ankunft des Zuges stürmen sie Waggons. Gleichzeitig schauen sich Fernreisende mit Koffern und Taschen vergeblich nach einem freien Platz um.

„Bahn für alle“ lautet das Motto der Verkehrswende, deren Bestandteil das gut gemeinte 49-Euro-Ticket ist. Mit Erfolg: Im Vergleich zum April waren im Juli auf einzelnen Strecken bis zu 50 Prozent mehr Menschen im ÖPNV unterwegs.

Gut gemeint ist nicht gut gemacht: Die Verkehrsplaner haben mit diesem Ansturm nicht gerechnet. Denn die Schaffner müssen regelmäßig damit drohen, die überfüllten Züge räumen zu lassen. In den Ballungsräumen wiederholen sich diese Szenen tagtäglich. Die Bahn fährt an ihrer Kapazitätsgrenze.

Abhilfe ist nicht in Sicht, denn der Konzern hat keinerlei Reserven. Längere Züge kann er nicht einsetzen, denn es fehlen Waggons, auch sind Bahnsteige oftmals zu kurz für längere Züge. Auf dem ohnehin hoch belasteten und störanfälligen Schienennetz könnten selbst dann nicht mehr Züge fahren, wenn es genug rollendes Material gäbe: Die Bahn hat es verpasst, ihre Infrastruktur zu digitalisieren, um die Taktung zu erhöhen.

Um des Chaos Herr zu werden, hilft ein Blick nach Frankreich: Dort herrscht Reservierungspflicht in vielen Regionalzügen: Wildwest-Szenen wie auf deutschen Bahnhöfen sind unbekannt.

Für Stammkunden im Fernverkehr der Deutschen Bahn, die im Zug arbeiten wollen oder müssen, bleibt bisher nur der Umstieg in die teurere erste Klasse, wollen sie ausgeruht am Ziel ankommen. Zufall oder nicht: Die Bahn bietet die BahnCard 1. Klasse derzeit zum Kampfpreis an ‐ doch die Fahrkarten selbst bleiben hochpreisig wie eh und je.

Die Gefahr, dass Stammkunden wieder aufs Auto umsteigen, ist groß: Verkehrswende rückwärts.