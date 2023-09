Ob über die Balkan-Route oder die Belarus-Route: Die Zahl der Flüchtlinge, die über die deutsch-polnische und deutsch-tschechische Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg und Sachsen strömen, nimmt seit Wochen zu - ein Abebben ist derzeit nicht in Sicht.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat jetzt unter dem Druck der steigenden Flüchtlingszahlen und ihrer eigenen politischen Ambitionen als SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen am 8. Oktober eine Kehrtwende im Blick.

Zusammengepfercht und ohne Nahrung

Nachdem sie es über einen langen Zeitraum strikt abgelehnt hatte, stationäre Grenzkontrollen an den Übergängen von Polen und Tschechien nach Deutschland einzurichten, wird diese Maßnahme nun im Innenministerium geprüft, wie ein Sprecher auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ am Montag sagte.

Es sei ein Zusammenspiel zwischen den betroffenen Ländern und mit verschiedenen Maßnahmen - und dazu könnten jetzt auch stationäre Kontrollen durch die Bundespolizei gehören. „Die Gangart wird verschärft, um vor allem die Schleuser aufzugreifen, die das Leben von Flüchtlingen massiv gefährden. Zusammengepfercht und ohne Nahrung und Wasser werden diese Flüchtlinge von Schleusern illegal transportiert“, hieß es aus dem Innenministerium.

Bundespolizei wird benötigt

Sollte die Prüfung pro stationäre Grenzkontrollen ausfallen, stünden zusätzliche Hundertschaften an Bundespolizisten parat. Ob diese Grenzstationen aber auch schnell und kurzfristig eingerichtet werden könne, ist aufgrund des organisatorischen Aufwandes durchaus fraglich.

Zumal stationäre Grenzkontrollen laut Schengen-Abkommen, das Grenzübertritte in der EU regelt, nicht dauerhaft in Betrieb sein dürften. Entsprechend machte der Sprecher Faesers deutlich, dass stationäre Grenzkontrollen kein Allheilmittel seien. Auch bei diesen Grenzkontrollen würde das ganz normale EU-Asylrecht gelten.

„Wichtig ist deshalb, dass alle EU-Staaten ihren Verpflichtungen nachkommen.“ Damit spielte der Sprecher auf mutmaßliche Ungereimtheiten beim Umgang mit Flüchtlingen in Polen an. „Ich möchte nicht, dass aus Poleneinfach durchgewinkt wird und wir dann hinterher die Diskussion führen über unsere Asylpolitik“, hatte Bundeskanzler Olaf Scholz am Wochenende gesagt.