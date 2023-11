Nach den Wahlen

Niederlande: Sondierer für Regierungsbildung tritt zurück

Niederlande / Lesedauer: 1 min

Das niederländische Parlament in Den Haag. (Foto: Christophe Gateau/dpa )

Der Sondierer Gom van Strien, vorgeschlagen von Geert Wilders, tritt nach Betrugsvorwürfen zurück, was die Regierungsbildung in den Niederlanden in eine ungewisse Phase bringt.

Veröffentlicht: 27.11.2023, 10:59 Von: Deutsche Presse-Agentur