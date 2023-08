cherze mit Namen sind generell zu unterlassen, weil sie wahlweise platt oder geschmacklos sind. In diesem Fall liegt die Sache jedoch anders. Wenn ein Fußballspieler Nischalke heißt und dann auch noch einen Profivertrag bei Borussia Dortmund unterschreibt, ist das wirklich amüsant und ein paar Zeilen wert. „Netter Name“, twitterte selbst der BVB und veröffentlichte Nachrichten von Anhängern, die sich die Verpflichtung allein schon aufgrund des Nachnamens gewünscht hatten.

Es war quasi unausweichlich, dass der 20–jährige Bursche, Vorname Jermain, vom Anhang der Schwarz–Gelben geliebt und gefeiert wird. Beim Drittliga–Spiel der zweiten Mannschaft bei Preußen Münster durfte der Stürmer sechs Minuten ran — und noch nach dem Abpfiff hallten „Nie Schalke“-Rufe durchs Stadion.

Auf andere Lokalrivalitäten lässt sich das jedoch nicht übertragen. Etwa in München, wo viele Einheimische trotz aller Bayern–Erfolge seit Jahrzehnten in Treue fest zum TSV 1860 stehen. Liebevoll werden die Giesinger Löwen, Sechz’ger oder einfach nur die Blauen genannt. Wie hoch mag die Wahrscheinlichkeit sein, dass beim FC Bayern ein Jungprofi namens Nilöwe unterschreibt? Oder Nisechzig? Ohnehin passt dieser Name im fortgeschrittenen Alter eh nicht mehr. Jeder wird irgendwann mal 60. Und Niblau? Das mag zwar der Gesundheit durchaus förderlich sein, ist aber nüchtern betrachtet eine doch eher traurige Perspektive. (jos)