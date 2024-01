Wolfgang Kubicki ist immer für einen Spruch gut. Das ist hinlänglich bekannt. Zuletzt war er überdies vor allem mit - vorsichtig gesagt - kontroversen Aussagen aufgefallen. Seine aktuelle Analyse zum Zustand der Bundesregierung und zu ihren politischen Überlebenschancen ist allerdings durchaus treffend. Wenn die Ampel es nicht innerhalb kurzer Zeit schafft, wieder in die Spur zu kommen und den Menschen im Land zu signalisieren, dass sie ihren Kurs wiedergefunden hat, sind Neuwahlen ein realistisches Szenario - und überdies dann wahrscheinlich auch nicht die schlechteste aller Optionen.

Angesichts des verbreiteten und überall bereitwillig weitergetragenen Ampel-Bashings dieser Tage darf man nicht vergessen, dass diese Koalition in der Wahrnehmung ganz vieler in diesem Land keinen schlechten Start hatte. Kubicki spricht in einem Interview mit den „Nürnberger Nachrichten“ vom „Spirit“, den die Ampel am Anfang hatte. Gemeint ist damit wohl der Wille zum Aufbruch, den die Sozialdemokraten, die Grünen und die Liberalen nach den gut anderthalb Merkel-Dekaden durchaus erfolgreich nach außen transportierten. Fortschrittskoalition nannten sie sich in Abgrenzung vom Stillstand der Vorgängerregierungen.

Andauernde Gezänk unterminiert Vertrauen

Dieser Spirit täuschte in der Anfangsphase über teilweise grundverschiedene politische Überzeugungen der drei Partner hinweg, die nun beinahe tagtäglich unschön zu besichtigen sind. Die Ampel muss nun entweder wieder zurückfinden zu einer gemeinsamen Idee - und diese den verunsicherten Menschen in diesem Land auch verständlich nahebringen - oder sie muss den Weg für Neuwahlen freimachen. Denn das andauernde Gezänk innerhalb der Ampel und die kaum wahrgenommene Verbindlichkeit zentraler Entscheidungen unterminieren das Vertrauen der Bürger in die Politik.

Herausfordernde Zeiten brauchen eine klare politische Führung, sonst treibt man die Wähler Populisten in die Hände, deren simple Antworten nicht weiterhelfen. Wenn die Ampel diese Führung nicht mehr bieten kann, ist in diesem Wahljahr ein Ende mit Schrecken besser als Schrecken ohne Ende.