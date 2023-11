Nicht alle Kommunen fühlen sich von der Flüchtlingsunterbringung überfordert

Sie sind diejenigen, die von der wachsenden Zahl von Geflüchteten und Migranten direkt betroffen sind: die Landkreise, Städte und Gemeinden. Die Verantwortlichen vor Ort müssen schauen, wie sie die zugeteilten und zugezogenen Menschen unterbringen und integrieren können. Viele Landräte und Bürgermeister schlugen in den vergangenen Wochen Alarm. Ihre Botschaft an die Bundesregierung lautete: Wir schaffen das nicht mehr ‐ oder nicht mehr lange. Doch sehen das tatsächlich alle Kommunen so? Um eine Antwort auf diese Frage zu finden, hat der Mediendienst Integration zusammen mit der Forschungsgruppe Migrationspolitik der Universität Hildesheim eine Umfrage gestartet, bei der die Unterbringung der Geflüchteten im Fokus stand.

Rund 40 Prozent sehen sich überlastet

Eines der Ergebnisse, die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wurden: Es gibt kaum Kommunen, die entspannt auf die Beschaffung von Wohnraum für Migranten und Flüchtlinge blicken. Nur neun von 616 Kommunen, auf deren Antworten die Zahlen beruhen, sehen darin kein Problem. 40,4 Prozent gaben an, sich überlastet zu fühlen und im Notfallmodus zu agieren. Als „herausfordernd“, aber (noch) machbar schätzten 58,1 Prozent der Städte, Gemeinden und Landkreise die Lage ein.

Hoher Rücklauf aus Baden-Württemberg

Für die Umfrage wurden im Oktober alle Landkreise, kreisfreie Städte und die kommunalen Spitzenverbände auf Landesebene kontaktiert. Der größte Rücklauf kam aus Baden-Württemberg, wo 350 Kommunen geantwortet haben. Auf wenig Echo stieß die Umfrage dagegen bei den Kommunen in den ostdeutschen Bundesländern, wohl auch deshalb, weil sie von den kommunalen Spitzenverbänden nicht weitergeleitet wurde. Die Umfrage sei zwar nicht repräsentativ, aber die Antworteten ermöglichten dennoch eine nicht nur spekulative Einschätzung der Lage, so der Co-Autor der Studie, Boris Kühn von der Universität Hildesheim.

Sporthallen und Zelte nur in wenigen Kommunen

Gefragt wurde auch, wie Geflüchtete und Migranten in den Kommunen unterkommen. Dabei ergab sich folgendes Bild: Rund 45 Prozent der Städte und Gemeinden nutzen Notunterkünfte, vor allem Container, die oftmals langfristig im Gebrauch seien. Auf Sporthallen und Zelte greifen bislang nur rund sechs beziehungsweise ein Prozent der Kommunen zurück. Den Großteil der Geflüchteten bringen Städte und Gemeinden in privat angemieteten (86,4 Prozent) und in kommunalen Wohnungen (77,8 Prozent) unter. Diese hohe Quote sei überraschend, da Geflüchtete eigentlich zunächst in Sammelunterkünften unterzubringen seien, heißt es in der Auswertung der Umfrage. Die Vorstellung, dass Wohnungen für die Menschen automatisch mit einer höheren Lebensqualität verbunden seien, relativierte Kühn: Diese Wohnungen seien oftmals dicht belegt, mit mehreren Familien gleichzeitig.

Für die Migrationsforscher ist auch dieses Ergebnis interessant: Die von Kommunen empfundene Überlastung durch die Flüchtlingssituation basiert nicht nur auf ihren Nöten bei der Unterbringung von Flüchtlingen. Die Zahlen belegten, dass es nur einen „relativ schwachen“ Zusammenhang gebe zwischen dem Gefühl der Überlastung und der Nutzung von Notunterkünften. So sehen sich auch 36 Prozent der Kommunen, die ohne Container, Turnhallen und Zelte auskommen, als „überlastet, im Notfallmodus“, 55 Prozent derjenigen mit Notunterkünften hingegen nicht.

Was sich die Kommunen wünschen

Woran das liegt? Eine Antwort darauf gab Miriam Marnich, Referatsleiterin für Flüchtlingspolitik beim Deutschen Städte- und Gemeindebund. Die Kommunen seien an ihrer Belastungsgrenze angelangt ‐ nicht nur mit Blick auf die Unterbringung der Flüchtlinge, sondern auch wegen der Integrationsarbeit, die sie leisteten. Wegen der begrenzten Personalkapazitäten sei unter anderem die Arbeitsmarktintegration „faktisch kaum mehr möglich“. Sie beklagte auch die mangelnde finanzielle Unterstützung der Kommunen durch den Bund ‐ und das „dauernd neu verhandelt“ werden müsse. Das nächste Mal wird das am kommenden Montag der Fall sein, wenn die Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammentreffen.