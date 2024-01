Die Ampel-Parteien sehen darin einen „Meilenstein“. Die CSU spricht dagegen vom „Verramschen“ der deutschen Staatsbürgerschaft. Die Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, die am Freitag im Bundestag beraten wird, ist umstritten.

Während sich die Bundesregierung davon eine schnellere Integration zugewanderter Menschen verspricht, kann die Union keinerlei Vorteile für Staat und Gesellschaft erkennen.

Hier die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Gesetz, das im April in Kraft treten soll.

Was soll sich durch die Reform verändern?

Zwei Punkte sind zentral: Menschen, die nach Deutschland kommen, können sich künftig schneller einbürgern lassen - und es ist ihnen zudem freigestellt, ihre bisherige Staatsangehörigkeit zu behalten. Konkret bedeutet das: Statt nach acht Jahren, wie bislang, können Einbürgerungswillige bereits nach fünf Jahren einen entsprechenden Antrag stellen. Wer „besondere Integrationsleistungen“ erbringt, also gut Deutsch spricht und sich engagiert, beispielsweise als Ehrenamtlicher bei der Freiwilligen Feuerwehr, soll bereits nach drei Jahren die deutsche Staatsangehörigkeit beantragen können. Darin sehen Ampel-Politiker einen großen Anreiz für Zuwanderer, sich in die deutsche Gesellschaft zu integrieren. „Sie werden künftig schneller mitbestimmen und am sozialen wie politischen Leben in Deutschland teilhaben können“, teilt Konstantin von Notz, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Grünen, mit.

Die Union teilt diese Einschätzung nicht. Die Zuwanderer müssten kaum Integrationsleistungen erbringen, um deutscher Staatsbürger werden zu können, kritisiert Axel Müller, CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Ravensburg. „Im Grunde können sich diese Leute ins Wartehäuschen setzen und fünf Jahre lang dem Müßiggang frönen, dann sind sie drin.“ Die Union erwarte da mehr.

In Deutschland wurden im Jahr 2022 rund 168.500 Menschen eingebürgert, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 28 Prozent mehr als im Vorjahr.

Doppelte Staatsangehörigkeit - warum wird dies künftig möglich sein?

Bei dieser Änderung haben die Ampel-Parteien vor allem hochqualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland im Blick. „Es ist ein ganz zentraler Punkt, dass wir den Menschen, die unsere Werte teilen, die fleißig sind und hier arbeiten wollen, ein attraktives Angebot machen“, sagt Stephan Thomae, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. Ein modernes Einwanderungsland müsse auch ein modernes Staatsangehörigkeitsrecht haben. Von dieser Regelung profitieren können aber auch jene, die als sogenannte Gastarbeiter vor Jahrzehnten ins Land gekommen sind und ihre Staatsbürgerschaft nicht aufgeben wollten. Dass in Deutschland jemand zwei Pässe besitzt, ist bereits jetzt nicht außergewöhnlich - unter anderem bei Bürgern aus anderen EU-Ländern und der Schweiz.

Was missfällt der Union an diesem Vorhaben?

Die CDU befürchtet unter anderem, dass ausländische Staaten so mehr Einfluss auf Deutschland nehmen könnten. Mit der „bedingungslosen Hinnahme der doppelten Staatsbürgerschaft“ würden „sehr viele Probleme von außerhalb ins Land getragen“, sagte Thorsten Frei, Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion, Ende Dezember den Zeitungen der Mediengruppe Bayern. Sein Fraktionskollege Müller macht seine Vorbehalte an einem Beispiel mit Blick auf die türkische Bevölkerung deutlich: „Wenn Türken in Deutschland zwei Pässe haben, können sie in der Türkei Erdogan wählen, und sie können hier wählbar werden.“ Da die Zustimmungsrate für die türkische Partei AKP hierzulande sehr hoch sei, könnte dies zur Folge haben, dass die AKP künftig im Bundestag vertreten sein könnte. „Das ist ein Risiko für die deutsche Demokratie“, so Axel Müller. „Man kann das als liberal bezeichnen, ich nenne es blauäugig.“

Wie reagieren die Ampel-Parteien auf die Unionskritik?

Mit Unverständnis. Vor allem das Wort „Verramschen“ der Staatsbürgerschaft, wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt es mehrfach formuliert hat, stößt bei der Ampel auf Widerspruch. „Wir sind sehr irritiert von der Kampagne der Union, vor allem auch der CSU“, so Konstantin von Notz. Dieses Wort hätten bislang vor allem andere gebraucht, „plötzlich wird es übernommen“. Es gehe bei der Reform der Staatsangehörigkeitsrechts „um die Erleichterung von Integration. „Das sollte eigentlich auch der Union ein wichtiges Anliegen sein“, sagt der Grünen-Politiker.

Können Anträge auf Einbürgerung abgelehnt werden?

Ja. Das war bislang schon so - beispielsweise, wenn die zuständige Behörde Zweifel an der demokratischen Gesinnung eines Antragsstellers hatte. Das soll auch künftig so bleiben. Die Ampel-Parteien haben es in ihrem Gesetzentwurf sogar präziser formuliert, in welchen Fällen Einbürgerungen nicht möglich sind. Schlechte Karten haben unter anderem Antragsteller, die vorbestraft sind. Wenn ein Zuwanderer wegen einer „antisemitischen, rassistischen oder einer anderen menschenverachtenden motivierten Tat“ verurteilt wurde, kann er selbst bei einer geringen Strafe nicht eingebürgert werden. Auch wenn jemand „gleichzeitig mit mehreren Ehegatten verheiratet ist“ oder „durch sein Verhalten zeigt, dass er die im Grundgesetz festgelegte Gleichberechtigung von Frau und Mann missachtet, sollen das Ausschlussgründe sein. Mit der Reform werde verhindert, dass Menschen eingebürgert werden, „die mit einer zutiefst antidemokratischen Partei wie der AKP sympathisiert haben, wenn sie nur acht Jahre hier gelebt haben“, so Thomae. „Genau das verhindern wir künftig mit der Reform des Staatsangehörigkeitsrechts.“

Gibt es davon Ausnahmen?

Auf eine Besonderheit haben sich die Fraktionen erst in dieser Woche in Form einer Protokollerklärung verständigt: Sollte ein Antragsteller Menschen anderen Geschlechts den Handschlag aus religiösen Gründen verweigern, kann er dennoch eingebürgert werden. „Es wäre ein erheblicher Flurschaden, wenn beispielsweise orthodoxe Rabbiner nicht eingebürgert werden könnten. Auf diese Probleme, auf die auch der Antisemitismusbeauftragte hinweist, gehen wir mit der Klarstellung ein“, erklärt der Grünen-Politiker von Notz.

Was ist mit zugewanderten Menschen, die Sozialleistungen beziehen?

Auch deren Chancen auf Einbürgerung sind vergleichsweise schlecht. Laut Gesetzentwurf müssen Antragsteller „grundsätzlich das Erfordernis der eigenständigen wirtschaftlichen Sicherung des Lebensunterhalts erfüllen“ - Ausnahmen sind in bestimmten Fällen möglich. Sozialverbände und Gewerkschaften kritisierten deshalb Nachteile für Menschen, die sich nicht aus eigener Kraft finanzieren könnten. Partizipation dürfe „nicht an das Einkommen oder die soziale Lage gebunden werden“, sagte ein Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbunds bei einer Expertenanhörung im Dezember.