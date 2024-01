Berlin droht ein neues Wahl-Desaster. Am 11. Februar wird die Bundestagswahl aus dem Jahr 2021 in jedem fünften Bezirk wiederholt. Die damalige Wahl verlief so chaotisch, dass sie laut Gerichtsurteil neu durchgeführt werden muss.

Jetzt droht neues Ungemach: Denn schon vor der Wiederholung gibt es eine erste Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Der Kläger will die anstehende Wiederholungswahl für ungültig erklären lassen - weil sie undemokratisch sei.

Wieder ist es Marcel Luthe, der vor Gericht zieht. Er war es auch, der vor Gericht auf eigene Kosten die Herausgabe von tausenden Wahlunterlagen erstritt und diese dann an zahlreiche Journalisten gab.

Die Wahlen zum Berliner Abgeordnetenhaus wurden wegen der unzähligen Pannen in der Folge für ungültig erklärt und führten schließlich zu einem Regierungswechsel in der Hauptstadt. Auch die jetzt anstehende Wiederholung zur Bundestagswahl in vielen Berliner Bezirken geht auf das Konto von Luthe.

"Gar keine gültige Stimme oder die doppelte Anzahl von Stimmen"

Doch die Art und Weise, wie die Neuwahlen jetzt durchgeführt werden, hält Luthe für undemokratisch. In der neunseitigen Klage, die dieser Zeitung vorliegt, heißt es unter anderem: „Ist es hinzunehmen, dass bei Stattfinden einer Wiederholungswahl (…) zentrale demokratische Wahlgrundsätze gebrochen werden, indem Wahlberechtigte entweder gar keine gültige Stimme oder die doppelte Anzahl von Stimmen abgeben dürfen?“

Und weiter: „Wer zum Beispiel aus einem nicht von der Wiederholungswahl betroffenen Wahlbezirk in einen nun betroffenen gezogen ist, könnte zwei Mal eine gezählte Stimme bei der Wahl abgeben. Wer hingegen aus einem von der Wiederholungswahl betroffenen Wahlbezirk fortgezogen ist, verlöre das aktive Wahlrecht zum 20. Deutschen Bundestag vollständig.“

Ich darf also offiziell zwei Mal wählen, 2021 in Stuttgart, jetzt in Berlin.

"Ich habe somit keine Stimme zur Bundestagswahl“

Tatsächlich häufen sich die Beschwerden von Betroffenen. „Ich darf also offiziell zwei Mal wählen, 2021 in Stuttgart, jetzt in Berlin. Das fühlt sich irgendwie falsch an“, schreibt ein Mann bei X und postet dazu ein Foto des erhaltenen Wahlzettels. In einer Antwort darauf heißt es: „Bei mir ist es genau umgekehrt. Bin aus einem Stadtteil weggezogen, in dem die Bundestagswahl wiederholt wird. Ich habe somit keine Stimme zur Bundestagswahl.“

Laut Bundesverfassungsgericht sind derartige Situationen zwar eine „notwendige Folge der gesetzlichen Regelungen“ nach § 44 Absatz 2 Bundeswahlgesetz. Verfassungsrechtliche Bedenken dagegen gebe es nicht.

Ein Blick in die Klage zeigt aber die Dimension der jetzt betroffenen Menschen. Hier heißt es: „Im Jahr 2021 sind 37.706 Berliner Bürger verstorben und 150.283 Bürger fortgezogen. Gleichzeitig sind 166.524 Bürger zugezogen, 7.820 Personen eingebürgert worden und 39.168 Kinder geboren worden, wobei angenommen werden kann, dass eine etwa gleich große Zahl von Personen im Jahr 2021 das 16. bzw. 18. Lebensjahr erreicht hat.“

"22 Prozent wären nicht an Wahlen beteiligt"

Die Bevölkerungszusammensetzung Berlins habe sich also innerhalb eines Jahres „mit insgesamt 401.501 Personen um mehr als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung zum Vorjahresvergleich verändert.“

Kläger Luthe rechnet vor: „Seit der Wahl vom 26.09.2021 bis zum auf den 11.02.2024 terminierten Wiederholungswahl wären in etwa 29 Monate vergangen. Bei Zugrundlegung des gleichen Wählerverzeichnisses wären also 22 Prozent der Berliner erneut nicht am demokratischen Prozess der Wahlen im Sinne des aktiven Wahlrechts beteiligt.“