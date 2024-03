„Neue Grundsicherung“ statt Bürgergeld: Das plant die CDU für „Totalverweigerer“

Die Zeichen sind nicht zu übersehen: Die CDU bereitet sich darauf vor, wieder Regierungsverantwortung zu übernehmen. An diesem Montag ging es in Berlin ums Bürgergeld, das nach dem Willen der Christdemokraten radikal umgestaltet werden soll - zu einer „Neuen Grundsicherung“. Generalsekretär Carsten Linnemann stellte zusammen mit Karl-Josef Laumann, dem Vorsitzenden des Arbeitnehmerflügels (CDA), und Gitta Connemann, der Bundesvorsitzenden der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), ein entsprechendes Konzept vor, das zuvor vom Parteivorstand einstimmig angenommen worden war.

SPD kritisiert "Holzhammer-Vorschläge"

„Wir werden ein gerechtes System schaffen, indem wir vor allen Dingen für die Menschen da sind, die Hilfe bedürfen“, sagte Linnemann. Auf der anderen Seite müssten Menschen, die arbeiten können, auch arbeiten gehen. „Ansonsten entfallen Sozialleistungen.“ Dies sei gesunder Menschenverstand. Die Ampel-Parteien halten indes wenig von den neuen CDU-Plänen. „Die Holzhammer-Vorschläge aus der Mottenkiste der CDU gehen an den arbeitsmarktpolitischen Erfordernissen völlig vorbei“, teilte Martin Rosemann, Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Arbeit und Soziales, auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mit.

Doch zurück zu den Reformvorstellungen der CDU. Der Partei missfällt sowohl das Wort „Bürgergeld“ als auch die inhaltliche Ausgestaltung des entsprechenden Gesetzes. Der Name führe in die Irre. Er sei „Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens“, heißt es in dem Papier. „Dieses Konzept lehnen wir klar ab.“ Und weiter: „Grundsicherung steht nicht jedem zu, sondern ist eine Unterstützung für diejenigen, die ihren Lebensunterhalt nicht durch eigene Arbeit oder Vermögen bestreiten können.“

Knapp 40 Milliarden Euro Kosten

Linnemann warf der Bundesregierung vor, keinen Plan zu haben, wie Deutschland aus der derzeitigen Krise herauskomme. „Es ist etwas ins Rutschen geraten“, sagte der CDU-Generalsekretär. Auch die Kosten für das Bürgergeld dürften bei den Plänen eine Rolle spielen. In diesem Jahr gibt der Staat in Summe knapp 40 Milliarden Euro dafür aus. Laumann bescheinigte der Ampel-Koalition eine schlechte Sozialpolitik, da sie die Menschen zu wenig motiviere, wieder in Arbeit zu kommen. „Einen Menschen darf man nicht stilllegen. Eine gute Sozialpolitik sorgt dafür, dass die Menschen wieder Fuß fassen“, betonte er.

Keine Leistungen für "Totalverweigerer"

Auf der einen Seite sollen diejenigen, die arbeiten wollen, mehr Hilfe bekommen. Auf der anderen Seite sieht das CDU-Reformpapier vor, sogenannte Totalverweigerer bei den Leistungen auf null zu setzen. „Lehnt ein arbeitsfähiger Grundsicherungsempfänger ohne sachlichen Grund eine ihm zumutbare Arbeit ab, soll künftig davon ausgegangen werden, dass er nicht bedürftig ist“, heißt es in der Beschlussvorlage. Ein Anspruch auf Grundsicherung bestehe dann nicht mehr. Überhaupt soll es für Jobcenter einfacher werden, Sanktionen „schneller, einfacher und unbürokratischer“ durchzusetzen. Die CDU erhofft sich davon wieder mehr Akzeptanz in der Bevölkerung für Sozialleistungen. „Der Sozialstaat funktioniert nur auf einem guten Verhältnis von Solidarität und Eigenverantwortung“, betonte Laumann. Beim Bürgergeld komme die Eigenverantwortung zu kurz.

Dass es verfassungsrechtlich möglich wäre, Totalverweigerern die Leistungen komplett zu streichen, bejahte Rainer Schlegel, bis Februar 2024 Präsident des Bundessozialgerichts, der mit auf dem CDU-Podium stand. Das Bundesverfassungsgericht sage letztlich klar: „Wenn ein Mensch zumutbare Arbeit ablehnt, dann ist diese Person so zu behandeln, als wäre sie nicht bedürftig“, führte Schlegel aus. Die Streichung der Leistungen verstoße folglich nicht gegen die Verfassung. Vom Gesetzgeber könne erwartet werden, dass der Empfänger seinen „Mitwirkungspflichten“ nachkomme. 2019 hatte Karlsruhe geurteilt, dass Leistungskürzungen um 60 oder auch 100 Prozent nicht zumutbar seien, da sie nicht mit dem Grundrecht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum in Einklang zu bringen seien beziehungsweise die Wirkung dieser Sanktion nicht nachgewiesen sei.

Zuspruch für die Pläne der CDU kam direkt aus München. Die CSU stehe voll hinter den Plänen der großen Schwester, tat der bayerische Ministerpräsident Markus Söder nach einer Vorstandssitzung kund. Man halte diese Pläne für absolut richtig, berichtete die Deutsche Presse-Agentur.

FDP erkennt ihre eigenen Pläne wieder

Aus der FDP, die selbst mit dem Bürgergeld hadert, waren unterschiedliche Reaktionen zu hören. Vizefraktionschef Christoph Mayer sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Es ist schön zu sehen, dass die CDU der FDP jetzt programmatisch folgt.“ Pascal Kober, arbeits- und sozialpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion im Bundestag, warf den Christdemokraten dagegen vor, in der „konstruktiven Oppositionsarbeit noch nicht angekommen“ zu sein. Die Union habe es jahrelang verschlafen, die Sanktionen für Totalverweigerer bis hin zur vollständigen Leistungskürzung zu verschärfen, obwohl dies rechtlich möglich sei. Auch eine Reform der Hinzuverdienstgrenzen, wie sie nun im Reformkonzept der CDU steht, fordere die FDP bereits seit Jahren. „Dafür sind wir in der Ampel-Koalition bereits konkrete Schritte gegangen mit dem Ziel, dass eine Reform zügig umgesetzt wird“, teilte Kober, Abgeordneter für den Wahlkreis Reutlingen, mit.

Martin Rosemann hielt der CDU Populismus vor. Der Partei gehe es nicht um Fördern und Fordern, „sondern um das Reiten auf einer populistischen Welle auf Kosten von Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind“, kritisierte der Abgeordnete für den Wahlkreis Tübingen. Die CDU verkenne, dass die allermeisten Bürgergeld-Bezieher „mehrere oder schwere Vermittlungshemmnisse“ aufwiesen, beispielsweise gesundheitliche Probleme oder unzureichende Sprachkenntnisse. Im Mittelpunkt des neuen Bürgergeldes stehe eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt.

Spracherwerb im Arbeitsalltag

Auf die setzt nach eigenem Bekunden auch die CDU. Allerdings sieht sie kein Problem darin, wenn der Spracherwerb von Migranten „im Arbeitsalltag stattfindet“. Deshalb sei es „sinnvoll und auch zumutbar, den weiteren Spracherwerb auch berufsbegleitend fortzuführen“, heißt es in der Beschlussvorlage.