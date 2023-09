Europa

Neue Amtszeit? Von der Leyen hält Rede zur Lage der EU

Straßburg / Lesedauer: 3 min

Heute hält EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ihre jährliche Rede zur Lage der Union. (Foto: Thomas Banneyer/dpa )

Will sie Chefin der EU–Kommission bleiben? Oder vielleicht erste Frau an der Spitze der Nato werden? Ursula von der Leyen ließ sich bislang nicht in die Karten schauen. Heute steht eine wichtige Rede an.

Veröffentlicht: 13.09.2023, 04:51 Von: Deutsche Presse-Agentur