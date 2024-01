Neu gegründete Wagenknecht-Partei will bei der Europawahl antreten

Der Fahrplan für 2024 steht: Im Juni will das „Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) - für Vernunft und Gerechtigkeit“ bei der Europawahl antreten, im September bei den Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Zuvor muss die neue Partei, die am Montag in Berlin gegründet wurde, allerdings noch ihren Aufbau organisieren und eine Programmatik ausarbeiten. In welche Richtung es gehen wird, war bereits seit Oktober, der Gründung des gleichnamigen Vereins, bekannt. Am Montag haben die neue BSW-Parteivorsitzende Sahra Wagenknecht und ihre Mitstreiter ihre Vorstellungen etwas konkreter umrissen.

Es gehe ihr darum, die „Unfähigkeit und Ignoranz hier im Berliner Regierungsbezirk“ zu überwinden, sagte Wagenknecht. Gerade mit Blick auf die Lage in Ostdeutschland werde immer wieder vor einer Gefährdung der Demokratie gewarnt. Damit würde aber „Ursache und Wirkung verwechselt“. Denn viele Menschen fühlten sich von der Politik „im Stich gelassen“.

Die BSW will die Migration begrenzen

Durch die verschiedenen Politikfelder dekliniert bedeutet das: Die Partei BSW will die Migration begrenzen, sie fordert mehr diplomatische Bemühungen, um den Ukraine-Krieg zu beenden, sie setzt auf einen anderen Kurs in der Klimapolitik und strebt eine gerechtere Vermögensverteilung in Deutschland an. Auch die Corona-Politik soll, so Wagenknecht, besser aufgearbeitet werden, um die Gesellschaft auszusöhnen. Vorerst will sich die Partei am Gründungsmanifest des bisherigen Vereins orientieren, wie Wagenknecht weiter sagte. Bis zur Bundestagswahl 2025 solle mit Mitgliedern und auch Experten ein detailliertes Programm erarbeitet werden.

Fabio de Masi und Thomas Geisel als Spitzen-Duo für Europa

Immerhin: Mit welchen Köpfen die BWS in den Europawahlkampf ziehen wird, steht nun fest: Wagenknecht konnte den früheren Finanzpolitiker der Linken, Fabio de Masi, der sich als Aufklärer in der Cum-Ex-Affäre einen Namen gemacht hat, als einen der beiden Spitzenkandidaten gewinnen. Der zweite im Duo ist der frühere SPD-Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel. De Masi begründete seine Rückkehr auf die politische Bühne mit der „desaströsen Politik der Ampel“, die sich zum „Erntehelfer der AfD“ mache. Auch Geisel, bislang Sozialdemokrat, zeigte sich von der Politik der Regierungsparteien enttäuscht. Er habe sich dem Bündnis angeschlossen, weil sich das Land in einem „so schlechten Zustand“ befindet, sagte er mit Blick unter anderem auf die Infrastruktur, Bürokratie und das geplante Verbrenner-Verbot.

Auch der Parteivorstand wurde am Montag vorgestellt. Neben Wagenknecht ist die frühere Linken-Fraktionschefin Amira Mohamed Ali weitere Vorsitzende. Generalsekretär ist der Bundestagsabgeordnete Christian Leye, stellvertretender Vorsitzender der Unternehmer und Hochschulprofessor Shervin Haghsheno, Schatzmeister der Unternehmer Ralph Suikat und Geschäftsführer der ehemalige Linken-Geschäftsführer in Nordrhein-Westfalen, Lukas Schön.

Kein direkter Wechsel von der AfD zur BSW möglich

Derzeit gehören der Partei nach Angaben von Wagenknecht 44 Mitglieder an, in einem ersten Schritt sollen 450 weitere dazukommen. Die neue Vorsitzende betonte, dass die Partei langsam wachsen solle, um zu verhindern, dass Menschen dazukommen, „die eine ganz andere Richtung wollen“. Ein direkter Wechsel von der AfD zur BSW soll laut Wagenknecht nicht möglich sein. „Derzeit haben wir das Problem, dass wir sehr viele Interessenten haben, wir wollen aber überprüfen, dass es nicht die falschen sind“, sagte sie.

Wagenknecht und neun weitere Bundestagsabgeordnete der Linken waren im Oktober aus ihrer bisherigen Partei ausgetreten und hatten das „Bündnis Sahra Wagenknecht“ gegründet. Deshalb verloren die verbliebenen Bundestagsabgeordneten der Linken ihren Fraktionsstatus und werden wohl künftig als Gruppe im Parlament vertreten sein. Auch die zehn Abgeordneten, die der BSW angehören, wollen als parlamentarische Gruppe weitermachen, ihre Anerkennung steht allerdings noch aus. „Mein Platz ist im Bundestag“, sagte Wagenknecht auf die Frage, warum nicht sie als Spitzenkandidatin bei der Europawahl antritt.